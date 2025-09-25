تجربة ليبية جديدة.. أحمد ياسر ينضم إلى دارنس

أحمد ياسر - التحدي الليبي

أعلن نادي دارنس الليبي ضم أحمد ياسر المهاجم المصري في تجربة جديدة بالدوري الليبي.

أحمد ياسر

النادي : لاعب حر

وانتهى تعاقد ياسر مع التحدي بعد قضاء موسمين برفقة الفريق.

وكشف نادي دارنس عبر حسابه الرسمي: "القرار النهائي كان عندنا، دعونا نرحب بمهاجمنا المصري أحمد ياسر.. مرحبا بك في قلعة الأنيق".

صاحب الـ 33 عاما شارك في 21 مباراة بقميص التحدي وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

أحمد ياسر لعب في صفوف التحدي الليبي منذ يناير 2024.

وسبق وأن مثل ياسر أندية وادي دجلة وليرس البلجيكي والمصري والبنك الأهلي قبل الانضمام للتحدي الليبي.

ويلعب أحمد ياسر في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

وسجل ياسر 15 هدفا في مسيرته بالدوري المصري مع أندية البنك الأهلي والمصري ووادي دجلة.

وكان التحدي الليبي قد وصل إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الموسم الماضي.

بينما في مجموعته المؤهلة لنهائيات الدوري تذيل الترتيب بتعادل وحيد مقابل 9 هزائم.

أحمد ياسر الدوري الليبي دارنس
