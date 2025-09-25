ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي

اعتلى ليونيل ميسي صدارة هدافين الدوري الأمريكي بعد تسجيل هدفين في انتصار إنتر ميامي على نيويورك سيتي.

وتغلب إنتر ميامي على نيويورك سيتي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ورفع ميسي إلى 24 هدفا لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

وبذلك حقق إنتر ميامي انتصاره الثالث على التوالي في الدوري ليحسم مقعده في المرحلة الإقصائية.

وسجل ليوينل ميسي الهدفين الثاني والرابع، بينما أحرز رودريجيز الهدف الأول، وسجل لويس سواريز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي وبفارق 5 نقاط عن فيلاديلفيا المتصدر.

ويتبقى مباراتان مؤجلتان لصالح إنتر ميامي.

ويتأهل أول 9 فرق مباشرة إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

ويخوض إنتر ميامي مبارياته الخمس المتبقية خلال الفترة من مساء السبت 27 سبتمبر وحتى يوم 19 أكتوبر.

ويحل إنتر ميامي ضيفا على تورنتو مساء السبت المقبل.

بينما يواجه بعد ذلك كل من شيكاغو فاير ونيو إينجلاند وأتلانتا وناشفيل على الترتيب في ختام الموسم العادي قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

