مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية

يشهد اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على ريال أوفييدو في العاشرة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويقود هيثم حسن المحترف المصري ذو الأصول التونسية فريق ريال أوفييدو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يستضيف الهلال فريق الأخدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة ثمانية.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإماراتي

يحل العين بقيادة رامي ربيعة ضيفا على شباب أهلي دبي في قمة مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

وتقام المباراة في الرابعة و25 دقيقة.

الدوري القطري

يستضيف الريان فريق الغرافة في تمام السادسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.

بينما يحل الدحيل ضيفا على السد في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على نفس القناة.

دوري المحترفين المصري

يشهد اليوم الخميس ست مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وتقام 4 مباريات في تمام الرابعة عصرا، عندما يستضيف المنصورة فريق الداخلية، بينما يحل القناة ضيفا على بترول أسيوط، ويستضيف أبو قير للأسمدة فريق السكة الحديد مودرن وأخيرا يستضيف بلدية المحلة فريق الإنتاج الحربي.

بينما يحل مالية كفر الزيات ضيفا على راية في السادسة والنصف مساء.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف نادي وي نظيره ديروط في الثامنة والنصف مساء.