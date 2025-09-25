هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

انتصر أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 على رايو فاييكانو الجولة السادسة من الدوري الإسباني بفضل هاتريك الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وأصبح الدولي الأرجنتيني ثاني لاعب يسجل هاتريك هذا الموسم في الدوري الإسباني بعد الكندي تاجون بوكنان لاعب فياريال.

وتقدمت كتيبة دييجو سيميوني بهدف الأرجنتيني في الدقيقة 15.

لكن الشوط الأول انتهى بنتيجة التعادل بعدما سجل بيب تشافاريا في الدقيقة 45 بتصويبة بعيدة المدى.

وتقدم ألفارو جارسيا في الدقيقة 77 لرايو لتصبج النتيجة 2-1.

وفي 8 دقائق سجل ألفاريز ثنائية في الدقيقتين 80 و88.

ولأول مرة يسجل ألفاريز ثلاثية في الدوريات الأوروبية في مباراته رقم 166 بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

الفوز رفع رصيد الروخيبلانكوس لـ 9 نقاط في المركز الثامن.

فيما توقف رايو فايكانو عند المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.

