ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة قوية بين ليفربول أمام كريستال بالاس.

وبذلك تم حسم مقعد من خارج الدوري الإنجليزي في ربع النهائي بسبب مواجهة بين ريكسهام أمام كارديف.

ويواجه نيوكاسل حامل لقب كأس الرابطة الإنجليزية فريق توتنام.

وتقام مباريات ثمن نهائي المسابقة يوم 27 أكتوبر المقبل.

وجاءت قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كالآتي:

أرسنال × برايتون

جريمسبي × برينتفورد

سوانزي × مانشستر سيتي

نيوكاسل × توتنام

ريكسهام × كارديف

ليفربول × كريستال بالاس

ولفرهامبتون × تشيلسي

ويكومب × فولام

ويعتبر ليفربول البطل التاريخي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية برصيد 10 ألقاب.

وواصل جريمسبي مفاجآته بالاستمرار في البطولة بعد إقصاء مانشستر يونايتد من الدور الثاني.

أما في الدور الثالث فتغلب جريمسبي على شيفيلد وينسداي ليستمر في مغامرته بالبطولة.