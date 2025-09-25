الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام

حقق روما الإيطالي الفوز على حساب نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي أقيمت على ملعب أليانز ريفيرا في فرنسا ضمن الجولة الأولى لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي روما إيفان نديكا في الدقيقة 52، قبل أن يضيف جانلوكا مانشيني الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وقلص نيس الفارق بهدف عن طريق تيريم موفي في الدقيقة 77.

ويغيب محمد عبد المنعم مدافع نيس عن المشاركة مع الفريق، حيث يخوض الفترة التأهيلية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة الموسم المنقضي.

مواجهات روما

رينجرز الأسكتلندي "خارج" - فيكتوريا بلزن التشيكي "داخل" - سيلتيك الأسكتلندي "خارج" - ميتيلاند الدنماركي "داخل" - نيس الفرنسي "خارج" - شتوتجارت الألماني "داخل" - باناثانيكوس اليوناني "خارج"

نيس الفرنسي

بورتو البرتغالي "خارج" - سبورتنج براجا البرتغالي "داخل" - فنربشخة التركي "خارج" - فرايبورج الألماني "داخل" - لودوجريتس البلغاري "خارج" - جو أهيد إيجلز الهولندي "داخل" - سيلتا فيجو الإسباني "خارج"

ونجح البرازيلي أنتوني لاعب ريال بيتيس في تحقيق التعادل لفريقه أمام نوتينجهام فورست بهدفين لكل فريق على ملعب لا كارتوخا.

تقدم سيدريك باكامبو لصالح بيتيس في الدقيقة 15، قبل أن يسجل إيجور جيسوس هدفين متتاليين في الدقيقتين 18، و23.

وبينما تتجه المباراة لفوز الضيوف، نجح أنتوني في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 85.

مواجهات نوتينجهام فورست في مرحلة الدوري

بورتو البرتغالي "داخل" - أوتريخت الهولندي "خارج" - فرينكفاروزي المجري "داخل" - سبورتنج براجا البرتغالي "خارج" - ميتيلاند الدنماركي "داخل" - شتورم جراتس النمساوي "خارج" - مالمو السويدي "داخل"

مواجهات ريال بيتيس في مرحلة الدوري

لودوجريتس البلغاري "خارج" - فينورد الهولندي "داخل" - دينامو زغرب الكرواتي "خارج" - ليون الفرنسي "داخل" - باوك اليوناني "خارج" - أوتريخت الهولندي "داخل" - جينك البلجيكي "خارج"

وتعادل ريد ستار بلجراد الصربي أمام سيلتيك الأسكتلندي بهدف لكل فريق.

سجل النيجيري كيليتشي إيهيناتشو هدف سيلتيك في الدقيقة 56.

وأدرك النمساوي ماركو أرناوتوفيتش التعادل في الدقيقة 68.

ونجح أرناتوفيتش في التسجيل ببطولة الدوري الأوروبي بعد 16 عاما و217 يوما.

وكان آخر هدف سجله أرناتوفيتش في مواجهة تيفنتي أمام مارسيليا في فبراير 2009 وكان عمره 19 عاما، كأطول فترة غياب بين تسجيل هدفين للاعب في تاريخ البطولة.

وفي مباريات أخرى بالجولة الأولى، فاز سبورتنج براجا البرتغالي أمام فينورد الهولندي 1-0، ودينامو زغرب أمام فنربشخة التركي 3-1.

وفاز فرايبورج الألماني أمام بازل السويسري 2 - 1، فيما سقط مالمو السويدي على أرضه أمام لودوجوريتس البلغاري 2-1، وفاز ميتيلاند الدنماركي أمام شتورم جراتس النمساوي 2-0.

وتعادل باوك سالونيكا اليوناني أمام مكابي سلبيا دون أهداف.