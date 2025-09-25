كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي

حقق فيزبريم المجري انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتغلب فيزبريم على دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 30-27 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ونجح الرباعي المصري يحيى الدرع وعلي زين وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل في تسجيل 10 أهداف من الـ 30 هدفا لصالح الفريق المجري.

وكان أحمد عادل قد سجل 5 أهداف مقابل 4 لأحمد دودو بينما سجل الدرع هدفا ولم يسجل علي زين في اللقاء.

ورفع فيزبريم رصيده إلى 4 نقاط بعد تحقيق انتصارين مقابل هزيمة واحدة كانت أمام ألبورج الدنماركي في الجولة الافتتاحية.

أما سبورتنج لشبونة فتلقى الهزيمة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخسر لشبونة أمام ألبورج الدنماركي بنتيجة 35-30.

وغاب محمد علي عن قائمة فريق لشبونة.

وبذلك يكون لشبونة قد تساوى مع فيزبريم بـ 4 نقاط بانتصارين وهزيمة.

ويتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.

ويضم فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو".

باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.

برشلونة يضم سيف الدرع.

كيلسي البولندي يضم حسن قداح.

يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.