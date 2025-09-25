مدرب الجزيرة: خروج النني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة

شدد مارينو بوشيتش المدير الفني لـ الجزيرة الإماراتي أن خروج محمد النني تسبب في تغييرات على مستوى مراكز اللاعبين.

وخسر الجزيرة من الوحدة بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وقال بوشيتش في المؤتمر الصحفي: "أهنئ المنافس على فوزه، فقد كان الطرف الأفضل في البداية وامتلك زمام المبادرة".

وأضاف "اضطررنا لإجراء تبديل مبكر بخروج محمد التني للإصابة مما فرض بعض التغييرات أيضا على مستوى مراكز اللاعبين".

وأكمل "بعد استراحة شرب المياه تحسن أداؤنا وصنعنا فرضا جيدة رغم افضلية الوحدة في الاستحواذ".

وواصل "منحتنا التبديلات في الشوط الثاني سيطرة أكبر وهجوما أشرس. أشيد باللاعبين على استيعابهم للتغييرات ورودهم القتالية حتى النهاية، خاصة بعد إلغاء ركلة جزاء واضحة دون تفسير مفهوم".

وأتم "خلال الأسبوعين الماضيين مع الفريق لمست تطورا واضحًا في الأداء الفردي والجماعي، وهو ما يمنحني تفاؤلاً بالمستقبل. اشعر بالرضا عما نملكه من عناصر وما نقوم به من عمل حتى الآن في التدريبات والمباريات".

وتصدر الوحدة جدول ترتيب الدوري الإماراتي مؤقتا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن فريقي العين وشباب أهلي دبي.

وشهد اللقاء تعرض محمد النني للإصابة في الدقيقة 12 مما اضطر لاستبداله مبكرا.

كما شارك إبراهيم عادل في المباراة كاملة لكن دون تسجيل أو صناعة.

وبذلك تعرض الجزيرة للخسارة الثانية هذا الموسم في أول 5 جولات مقابل انتصارين وتعادل.

ويلعب الوحدة مباراته المقبلة في الدوري يوم 16 أكتوبر عقب التوقف الدولي أمام البطائح.

بينما يحل الجزيرة ضيفا على دبا الفجيرة يوم 17 من الشهر نفسه.

