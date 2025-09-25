مدرب الجزيرة: خروج التني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - محمد النني - الجزيرة

شدد مارينو بوشيتش المدير الفني لـ الجزيرة الإماراتي أن خروج محمد النني تسبب في تغييرات على مستوى مراكز اللاعبين.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وخسر الجزيرة من الوحدة بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وقال بوشيتش في المؤتمر الصحفي: "أهنئ المنافس على فوزه، فقد كان الطرف الأفضل في البداية وامتلك زمام المبادرة".

أخبار متعلقة:
إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يتعادل مع النصر بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس

وأضاف "اضطررنا لإجراء تبديل مبكر بخروج محمد التني للإصابة مما فرض بعض التغييرات أيضا على مستوى مراكز اللاعبين".

وأكمل "بعد استراحة شرب المياه تحسن أداؤنا وصنعنا فرضا جيدة رغم افضلية الوحدة في الاستحواذ".

وواصل "منحتنا التبديلات في الشوط الثاني سيطرة أكبر وهجوما أشرس. أشيد باللاعبين على استيعابهم للتغييرات ورودهم القتالية حتى النهاية، خاصة بعد إلغاء ركلة جزاء واضحة دون تفسير مفهوم".

وأتم "خلال الأسبوعين الماضيين مع الفريق لمست تطورا واضحًا في الأداء الفردي والجماعي، وهو ما يمنحني تفاؤلاً بالمستقبل. اشعر بالرضا عما نملكه من عناصر وما نقوم به من عمل حتى الآن في التدريبات والمباريات".

وتصدر الوحدة جدول ترتيب الدوري الإماراتي مؤقتا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن فريقي العين وشباب أهلي دبي.

وشهد اللقاء تعرض محمد النني للإصابة في الدقيقة 12 مما اضطر لاستبداله مبكرا.

كما شارك إبراهيم عادل في المباراة كاملة لكن دون تسجيل أو صناعة.

وبذلك تعرض الجزيرة للخسارة الثانية هذا الموسم في أول 5 جولات مقابل انتصارين وتعادل.

ويلعب الوحدة مباراته المقبلة في الدوري يوم 16 أكتوبر عقب التوقف الدولي أمام البطائح.

بينما يحل الجزيرة ضيفا على دبا الفجيرة يوم 17 من الشهر نفسه.

محمد النني الجزيرة الوحدة الدوري الإماراتي
نرشح لكم
إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي ربيعة: انسجامنا لم يكن الأفضل في بداية الدوري.. والعين لن يتأثر بالغيابات بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث كأس إنتركونتينينتال - قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة الكأس: الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي ساهم في الثنائية التاريخية.. فادلو ديفيدز مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة
أخر الأخبار
هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو 6 ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي 6 ساعة | كرة يد
كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجزيرة: خروج التني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة 6 ساعة | الوطن العربي
كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514074/مدرب-الجزيرة-خروج-التني-فرض-علينا-بعض-التغييرات-ضد-الوحدة