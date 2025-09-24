الرياضية: بنزيمة يحصل على الضوء الأخضر لقيادة اتحاد جدة أمام النصر

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - حسام عوار - اتحاد جدة

كشفت صحيفة الرياضية عن موقف كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة من العودة للمشاركة في المباريات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر يوم الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن الجهاز الطبي لفريق الاتحاد منح الضوء الأخضر لبنزيمة للمشاركة أمام النصر

ويتنافس الاتحاد والنصر على صدارة الدوري، ولكل منهما 9 نقاط من 3 انتصارات.

وكان لوران بلان المدير الفني للاتحاد كشف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتمنى أن يكون بنزيمة جاهزا لمباراة النصر، لديه الرغبة في المشاركة ونحن أيضا نرغب في ذلك".

وغاب بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة ضد الفتح بالدوري السعودي وحسمها النمور 4-2.

كما غاب عن مباراة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة والتي خسرها اتحاد جدة 2-1.

وكان بنزيمة قد افتتح الموسم الحالي من الدوري السعودي بتسجيل 3أهداف (هاتريك) في مرمى الأخدود حين فاز الاتحاد 5-2.

وتغلب اتحاد جدة على كل من الأخدود والفتح والنجمة على الترتيب.

بينما النصر تغلب على التعاون والخلود والرياض.

