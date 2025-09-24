كأس خادم الحرمين - القادسية آخر المتأهلين لدور الـ16.. موعد والقناة الناقلة لقرعة ثمن النهائي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

كأس خادم الحرمين الشريفين

اختتمت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح القادسية في الفوز على حساب العروبة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

كما تأهل الفتح بقيادة المدرب جوزيه جوميز بعد الفوز على حساب الجبلين 2-1، فيما أطاح الرياض بمنافسه الجبيل بهدف نظيف.

وبتلك المباريات الثلاث اكتمل دور الـ16 من كأس السعودية.

وودع نيوم بقيادة أحمد حجازي بطولة الكأس بالخسارة أمام الحزم بهدف نظيف.

كما تأهلت فرق اتحاد جدة، والنصر، وأهلي جدة، والهلال، والنجمة، والزلفي، والشباب، والخليج، والخلود، والباطن، والتعاون، والأخدود.

وتقام قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس، في مقر الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض.

وتنقل القرعة عبر قناة ثمانية الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن اتحاد جدة هو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز في المباراة النهائية أمام القادسية 3-1.

