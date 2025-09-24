"البطل الحقيقي في لحظات النهوض".. جافي يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة الركبة

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة

وجه جافي نجم وسط برشلونة، رسالة لداعميه بعد إجرائه جراحة في غضروف الركبة.

ونشر جافي صورة عبر حسابه على إنستجرام بصحبة بيدري، ولامين يامال، ورونالد أراوخو بعد إجراء الجراحة.

وكتب جافي "من يعرفني منكم يعلم أنني سأعود مهما كلف الأمر للدفاع عن برشلونة وفريقي حتى النهاية."

وأكمل "البطل الحقيقي لا يُصنع في لحظات النجاح، بل في لحظات النهوض بعد السقوط."

وأتم "شكرًا لكم جميعًا على رسائل التشجيع والمحبة".

وخضع جافي لجراحة في الغضروف الهلالي للركبة.

وكشف النادي الكالتالوني في بيان رسمي، عن تفاصيل الجراحة: "خضع جافي لجراحة لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي للركبة، حيث تم خياطة الغضروف للحفاظ عليه".

وأوضح النادي فترة غيابه "يقدر وقت تعافيه من 4 إلى 5 أشهر".

وكان برشلونة أوضح سابقا أن جافي سيخضع لمنظار يوم الثلاثاء من قبل الدكتور خوان كارلوس مونلو، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، على أن يتم إصدار بيان صحفي عقب العملية الجراحية لكشف حالته.

ولم يشارك جافي سوى في مباراتين منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من صنع هدفا، بينما غاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة.

وعانى جافي من انزعاج في غضروف الركبة الذي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

جافي برشلونة
