مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 22:31

كتب : محمد عبد العظيم

ميلود حمدي - مدرب الإسماعيلي

كشف مصدر مقرب من الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي، عن الموقف الحالي للمدرب من الاستمرار مع الدراويش.

ورد المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ميلود لم يطرح فكرة الرحيل، ولم يتحدث معه أحدا من مجلس إدارة الإسماعيلي عن رحيله".

وأضاف "المدرب تلقى عرضين من أحد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وفريق وفاق سطيف الجزائري".

واستدرك "لكن المدرب يحترم تعاقده ويرغب في إكمال عقده، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

وخسر الإسماعيلي أمام إنبي بهدف نظيف سجله أحمد العجوز في الدقيقة 80 من ضربة جزاء ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وتراجع الإسماعيلي إلى المركز الأخير برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فاركو.

وحقق الإسماعيلي فوزًا وحيدا هذا الموسم، وتعادل في مباراة، فيما خسر 6 مواجهات.

وسجل الإسماعيلي هدفا واحدا هذا الموسم واستقبل 9 أهداف.

الإسماعيلي ميلود حمدي
/articles/514066/مصدر-مقرب-من-ميلود-حمدي-لـ-في-الجول-المدرب-تلقى-عرضين-ولكن-يحترم-تعاقده-مع-الإسماعيلي