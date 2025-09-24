الخامسة على التوالي بدون هزيمة.. وادي دجلة يفرض التعادل على البنك الأهلي

فرض فريق وادي دجلة التعادل على البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلي أمام وادي دجلة بالمواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وبذلك حافظ وادي دجلة على رصيده بدون هزيمة في آخر خمس مباريات خاضهم الفريق هذا الموسم.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

وتقدم أحمد ياسر ريان للبنك الأهلي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء سددها على يسار حارس المرمى.

بينما خطف سيف تقا التعادل في الدقيقة 83 بهدف قاتل.

وتعرض تقا صاحب هدف التعادل، للطرد في الدقيقة 89 بعد عرقلة ياو أنور المنفرد.

video:1

تفوق دجلة مستمر

لم يذق وادي دجلة طعم الخسارة أمام البنك الأهلي في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وتعادل وادي دجلة في المواجهة الافتتاحية بين الفريقين في ديسمبر 2020 بهدف لكل فريق.

بينما فاز في الدور الثاني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي المواجهة الوحيدة بكأس مصر فاز وادي دجلة على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في فبراير 2021.

قبل أن تنتهي المواجهة الرابعة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الجولة التاسعة

يستضيف وادي دجلة فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم 28 سبتمبر الجاري.

بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على الإسماعيلي يوم الإثنين الموافق 29 من الشهر نفسه.