الخامسة على التوالي بدون هزيمة.. وادي دجلة يفرض التعادل على البنك الأهلي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 22:29

كتب : محمد سمير

محمود دياسطي - وادي دجلة

فرض فريق وادي دجلة التعادل على البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلي أمام وادي دجلة بالمواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وبذلك حافظ وادي دجلة على رصيده بدون هزيمة في آخر خمس مباريات خاضهم الفريق هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي ربيعة: انسجامنا لم يكن الأفضل في بداية الدوري.. والعين لن يتأثر بالغيابات الـ 1-0 هي المفضلة.. إنبي ينتصر على الإٍسماعيلي ويدفعه لتذيل ترتيب الدوري تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

وتقدم أحمد ياسر ريان للبنك الأهلي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء سددها على يسار حارس المرمى.

بينما خطف سيف تقا التعادل في الدقيقة 83 بهدف قاتل.

وتعرض تقا صاحب هدف التعادل، للطرد في الدقيقة 89 بعد عرقلة ياو أنور المنفرد.

تفوق دجلة مستمر

لم يذق وادي دجلة طعم الخسارة أمام البنك الأهلي في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وتعادل وادي دجلة في المواجهة الافتتاحية بين الفريقين في ديسمبر 2020 بهدف لكل فريق.

بينما فاز في الدور الثاني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي المواجهة الوحيدة بكأس مصر فاز وادي دجلة على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في فبراير 2021.

قبل أن تنتهي المواجهة الرابعة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الجولة التاسعة

يستضيف وادي دجلة فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم 28 سبتمبر الجاري.

بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على الإسماعيلي يوم الإثنين الموافق 29 من الشهر نفسه.

وادي دجلة الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي سيراميكا كليوباترا يتخطى عقبة مودرن سبورت بثنائية حمزة الجمل: من حق إنبي أن ينافس على المركز الـ 7 الأوائل انتهت الدوري - سيراميكا (2)-(0) مودرن والبنك (1)-(1) دجلة.. فوز وتعادل
أخر الأخبار
هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي 2 ساعة | كرة يد
كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجزيرة: خروج التني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة 2 ساعة | الوطن العربي
كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514064/الخامسة-على-التوالي-بدون-هزيمة-وادي-دجلة-يفرض-التعادل-على-البنك-الأهلي