سيراميكا كليوباترا يتخطى عقبة مودرن سبورت بثنائية

عاد سيراميكا كليوباترا لتحقيق الانتصارات بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-0 في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من صديق أوجولا ورجب نبيل.

وارتقى سيراميكا للمركز الخامس برصيد 13 نقطة فيما ظل مودرن تاسعا برصيد 11 نقطة.

ويعد ذلك ثاني انتصار على التوالي لسيراميكا على مودرن بعد 6 مباريات سابقة لم يذق خلالها طعم الفوز.

وصف المباراة

في الدقيقة 12 مرت رأسية سعد سمير بعد ركلة ثابتة نفذها صديق أوجولا أعلى العارضة.

وتعرض حسين السيد لإصابة في الدقيقة 20 لم يستطع على إثرها إكمال اللقاء وخرج وعوضه كريم الدبيس.

وجاء أول تهديد حقيقي للبنك الأهلي بتسديدة من أرنولد إيبا علت العارضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

وطالب لاعبو مودرن بعد دقيقة باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن أحمد الغندور احتسابها.

وسجل إسلام عيسى الهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة 40 بعد فرصة بـ 7 أرواح لفريقه ارتطمت بالعارضة مرتين.

لكن الحكم أعلن إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على أحمد بلحاج بعد 5 دقائق من المراجعة.

شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين.

في الشوط الثاني كاد رجب نبيل أن يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 56.

وبعد 10 دقائق نفذ صديق أوجولا عرضية مرت من الجميع وقابلها رجب نبيل بتسديدة قوية سكنت الشباك ليتقدم سيراميكا بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 71 سجل صديق أوجولا ثاني أهداف سيراميكا بعدما انفرد إثر تمريرة من فاخري لاكاي الذي استفاد من تمريرة خاطئة من محمد أبو جبل حارس البنك لتصبح النتيجة 2-0.

وكاد لاكاي أن يسجل من صناعة أوجولا قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء لكن أبو جبل كان في الموعد وتصدى ببراعة.

وسجل أيمن سعد هدفا ثالثا لسيراميكا في الدقيقة 90+3 لكن ألغي مباشرة بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بثنائية لسيراميكا