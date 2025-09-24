"غيابه عن المتبقي بالموسم العادي".. كولومبوس كرو يعلن إصابة وسام أبو علي بشرخ في الكاحل

كشف ويلفريد نانسي المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي عن تفاصيل إصابة وسام أبو علي ومدة غيابه المتوقعة.

وكان وسام أبو علي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة كولومبوس كرو أمام تورنتو في الدوري الأمريكي.

وسجل المهاجم الفلسطيني هدفا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 32 متأثرا بإصابته في الكاحل الأيمن.

وأعلن ويلفريد نانسي المدير الفني لفريق كولومبوس كرو عبر المؤتمر الصحفي تأكيد غياب وسام أبو علي حتى نهاية الموسم العادي.

ويتبقى ثلاث جولات في مرحلة الدوري "الموسم العادي" قبل أن تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب.

وأوضح ويلفريد نانسي "تأكد غياب وسام أبو علي حتى نهاية الموسم العادي بالثلاث جولات المتبقية".

وتابع "من المتوقع غياب أبو علي لمدة قد تصل لستة أسابيع بسبب إصابته بشرخ في الكاحل الأيمن".

وكان وسام أبو علي قد سجل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضهم مع الفريق.

كولمبوس كرو يتواجد في المركز الثامن برصيد 50 نقطة من ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

ويحتاج الفريق لـ 3 نقاط من المباريات الثلاثة المتبقية لحسم تأهله للمرحلة الإقصائية من الدوري.

ويتأهل أول 9 فرق إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

وسبق أن حقق كرو لقب الدوري الأمريكي في 3 مناسبات سابقة آخرها في 2023.