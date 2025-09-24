حمزة الجمل: من حق إنبي أن ينافس على المركز الـ 7 الأوائل

كشف حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي أن فريقه يعمل على الماضي والحاضر والمستقبل.

وانتصر إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال الجمل عبر أون سبورت: "إنبي يعمل على أهداف معينة، نعمل على الماضي بتحليل الفريق واللعب على الإيجابيات وعلاج الأخطاء، ونعمل على الحاضر في تجميع النقاط وتحسين الأداء، وأيضا المستقبل من خلال تقييمه بشكل جيد جدا ونساعد اللاعبين للمشاركة في المباريات ليكون على أفضل استعداد ممكن".

وأكمل "من حق إنبي أن ينافس على المركز الـ 7 الأوائل، ونبذل جهدا من اليوم الأول لتحقيق ذلك، وأشكر الإدارة على مساعدتهم لنا".

سجل أحمد العجوز هدف فوز الفريق البترولي.

وفي آخر 8 مواجهات بين الفريقين انتصر إنبي في 6 مباريات بجميع المسابقات جاءت جميعها بنتيجة 1-0.