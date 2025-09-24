إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة - دبا الحصن

تعرض محمد النني للإصابة خلال خسارة الجزيرة أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

ونجح الوحدة في تحقيق الفوز خارج ملعبه بهدف دون مقابل أمام الجزيرة في الجولة الخامسة.

وتصدر الوحدة جدول ترتيب الدوري الإماراتي مؤقتا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن فريقي العين وشباب أهلي دبي.

وشهد اللقاء تعرض محمد النني للإصابة في الدقيقة 12 مما اضطر لاستبداله مبكرا.

كما شارك إبراهيم عادل في المباراة كاملة لكن دون تسجيل أو صناعة.

وبذلك تعرض الجزيرة للخسارة الثانية هذا الموسم في أول 5 جولات مقابل انتصارين وتعادل.

أما الوحدة فحافظ على سجله دون خسارة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين.

ويلعب الوحدة مباراته المقبلة في الدوري يوم 16 أكتوبر عقب التوقف الدولي أمام البطائح.

بينما يحل الجزيرة ضيفا على دبا الفجيرة يوم 17 من الشهر نفسه.

ويستعد منتخب الإمارات لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في التوقف الدولي المقبل.

النني الجزيرة الدوري الإماراتي
