ربيعة: انسجامنا لم يكن الأفضل في بداية الدوري.. والعين لن يتأثر بالغيابات

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين الإماراتي

يرى رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي أن فريقه كان يعاني من قلة الانسجام في بداية الموسم.

وبرر ربيعة ذلك بسبب لعب عدد من اللاعبين بجانب بعضهم البعض للمرة الأولى مع ضيق الوقت للإعداد بسبب كأس العالم للأندية.

وقال رامي ربيعة لاعب العين في المؤتمر الصحفي: "لم يكن انسجامنا على النحو الأفضل في البداية خاصة أن هناك من يلعب بجانب الآخر للمرة الأولى، ولم يكن هناك وقتا كافيا للتفاهم بسبب كأس العالم للأندية".

وتابع "الآن مع مرور الوقت ومع التدريبات والمعسكرات، بدأنا نفهم بعضنا البعض خاصة على مستوى الدفاع".

وشدد ربيعة "نحن في حالة جيدة منذ بداية الدوري ونحترم جميع الفرق التي سنواجهها وتركيزنا على تحقيق أهدافنا".

واختتم تصريحاته "قائمة الفريق كبيرة ولن يتأثر الفريق إذا غاب أي لاعب، لدينا لاعبين متعددين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".

وكان فريقا العين وشباب أهلي دبي يتقاسمان الصدارة برصيد 10 نقاط عقب مرور أربع جولات من الدوري الإماراتي.

بينما يتصدر الوحدة جدول الدوري في الوقت الحالي بـ 11 نقطة عقب تحقيق الفوز على الجزيرة في الجولة الخامسة.

الدوري الإماراتي العين رامي ربيعة
