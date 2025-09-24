انتهت الدوري - سيراميكا (2)-(0) مودرن والبنك (1)-(1) دجلة.. فوز وتعادل

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

عمرو السولية - سيراميكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت والبنك الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتبدأ كلا المباراتين في الثامنة مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت

انتهت

ق 75: أبو جبل يتألق ويتصدى لفرصة لاكاي بعد عرضية أرضية من أوجولا

ق 72: تمريرة خاطئة من أبو جبل يستغلها البنك وصديق أوجولا يسجل بسهولة في الشباك

ق 66: جووول أووول رجب نبيل يحول ركنية صديق أوجولا والتي مرت من الجميع في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بعد وجود لمسة يد على بلحاج قبل تسجيل الهدف

ق 40: العارضة تمنع فرصة لسيراميكا ثم يتصدى لأبو جبل المتابعة على مرتين ثم العارضة مجددا بعد صاروخية السولية وإسلام عيسى يسكنها في الشباك

ق 37: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لمودرن

بداية اللقاء

--

البنك الأهلي ضد وادي دجلة

انتهت

ق 90+1: جووول غير محتسب لأسامة فيصل

ق 89: بطاقة حمراء لسيف تقا مدافع دجلة

ق 84: جووول سيف تقا يسجل هدف التعادل بعد ركنية نفذخا ميس كاندروب

ق 62: جوول أحمد ياسر ريان يسجل من علامة الجزاء هدف تقدم البنك

ق 60: ركلة جزاااء للبنك الأهلي

ق 52: القائم الأيمن يمنع ركلة حرة سددها مصطفى شلبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: عمرو حسام يمنع فرصة أسامة فيصل بعد رأسية من داخل الـ 6 ياردات

ق 11: رأسية فاروق يتألق البلعوطي في التصدي لها ثم ترتطم بالعارضة وتخرج لركنية

بداية اللقاء

وادي دجلة الدوري المصري سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي
