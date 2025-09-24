تقرير: النصر يفقد خدمات تيكسيرا لمدة قد تصل إلى شهر بسبب كأس العالم للشباب

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

ويسلي - النصر

غادر البرازيلي ويسلي تيكسيرا مهاجم النصر فجر الأربعاء من أجل المشاركة مع منتخب البرازيل للشباب في كأس العالم تحت 20 عاما.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

وكشفت صحيفة الرياضية أن النصر سيفتقد خدمات مهاجمه الشاب لمدة قد تصل إلى شهر حال وصول البرازيلي للنهائي.

أخبار متعلقة:
كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد بلان يكشف موقف بنزيمة من كلاسيكو النصر تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة النصر يضرب الرياض بخماسية.. والاتحاد يفوز على النجمة في الوقت القاتل

وتضم مجموعة البرازيل كل من المغرب والمكسيك وإسبانيا.

وبذلك تأكد غياب ويسلي عن مواجهتي الاتحاد والفتح في الجولتين الرابعة والخامسة بالدوري السعودي.

كما يتأكد غيابه عن مواجهة الزوراء العراقي في دوري أبطلا آسيا 2.

ولعب ويسلي مع النصر 25 مباراة، منذ أن تمَّ التعاقد معه أغسطس 2024، سجَّل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة أهداف.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

ويتقاسم النصر الصدارة مع اتحاد جدة.

ويلعب النصر مباراته المقبلة أمام اتحاد جدة بعد غدا الجمعة.

الدوري السعودي ويسلي تيكسيرا النصر
نرشح لكم
الرياضية: بنزيمة يحصل على الضوء الأخضر لقيادة اتحاد جدة أمام النصر كأس خادم الحرمين - القادسية آخر المتأهلين لدور الـ16.. موعد والقناة الناقلة لقرعة ثمن النهائي الرياضية: اختبار بدني لحسم مصير مشاركة داروين نونيز ضد الأخدود قطة: كأس مصر كان بوابة الفوز ببطولات كبيرة بلان يكشف موقف بنزيمة من كلاسيكو النصر أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز ضريبة عدم تأجيل لقاء الهلال كريم حافظ: درسنا أهلي جدة جيدا.. وحققنا فوزا مستحقا هاني سعيد: الكرة ليست بالميزانيات.. واستفدنا من مباراة أهلي جدة ضد الهلال
أخر الأخبار
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف 8 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة 9 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: بنزيمة يحصل على الضوء الأخضر لقيادة اتحاد جدة أمام النصر 32 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
كأس خادم الحرمين - القادسية آخر المتأهلين لدور الـ16.. موعد والقناة الناقلة لقرعة ثمن النهائي 36 دقيقة | سعودي في الجول
"البطل الحقيقي في لحظات النهوض".. جافي يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة الركبة ساعة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514054/تقرير-النصر-يفقد-خدمات-تيكسيرا-لمدة-قد-تصل-إلى-شهر-بسبب-كأس-العالم-للشباب