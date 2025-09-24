تقرير: النصر يفقد خدمات تيكسيرا لمدة قد تصل إلى شهر بسبب كأس العالم للشباب

غادر البرازيلي ويسلي تيكسيرا مهاجم النصر فجر الأربعاء من أجل المشاركة مع منتخب البرازيل للشباب في كأس العالم تحت 20 عاما.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

وكشفت صحيفة الرياضية أن النصر سيفتقد خدمات مهاجمه الشاب لمدة قد تصل إلى شهر حال وصول البرازيلي للنهائي.

وتضم مجموعة البرازيل كل من المغرب والمكسيك وإسبانيا.

وبذلك تأكد غياب ويسلي عن مواجهتي الاتحاد والفتح في الجولتين الرابعة والخامسة بالدوري السعودي.

كما يتأكد غيابه عن مواجهة الزوراء العراقي في دوري أبطلا آسيا 2.

ولعب ويسلي مع النصر 25 مباراة، منذ أن تمَّ التعاقد معه أغسطس 2024، سجَّل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة أهداف.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

ويتقاسم النصر الصدارة مع اتحاد جدة.

ويلعب النصر مباراته المقبلة أمام اتحاد جدة بعد غدا الجمعة.