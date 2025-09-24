الـ 1-0 هي المفضلة.. إنبي ينتصر على الإٍسماعيلي ويدفعه لتذيل ترتيب الدوري

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

إنبي - الإسماعيلي

انتصر إنبي بهدف دون رد على الإسماعيلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل أحمد العجوز هدف فوز الفريق البترولي.

وفي آخر 8 مواجهات بين الفريقين انتصر إنبي في 6 مباريات بجميع المسابقات جاءت جميعها بنتيجة 1-0.

الفوز رفع رصيد إنبي لـ 13 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع من 8 مباريات.

فيما أصبح الإسماعيلي متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط من 8 مباريات.

وصف المباراة

كاد عبد الرحيم مصطفى أن يسجل هدفا مبكرا للإسماعيلي برأسية بعد ركنية نفذها إبراهيم النجعاوي مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 5.

وتصدى عبد الرحمن سمير لتسديدة أرضية ضعيفة من أنور عبد السلام في الدقيقة 21.

ومرت محاولة عبد الرحمن الدح أعلى العارضة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني هدأت الأمور بعض الشيء لكن إنبي بدأ الضغط بكل قوة بحثا عن التسجيل في آخر 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 73 شتت مدافع الإسماعيلي الكرة قبل أن تسكن الشباك بعد انفراد لاعب إنبي وتسديدة ضعيفة.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 79 بعد مطالبات لاعبي إنبي في حصول يوسف أوبابا على ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع داخل الـ 18 أثناء التسديد.

بالفعل احتسب الحكم ركلة جزاء وانبرى لها أحمد العجوز وسجلها معلنا تقدم الفريق البترولي بهدف أول في الدقيقة 81.

بعد الهدف اعترض لاعبو الإسماعيلي والجهاز الفني ما أدى لطرد أحمد العجوز مدير الكرة بالإسماعيلي وأحد أعضاء الجهاز الفني، كما حاول أفراد الأمن حماية الحكم وتوقفت المباراة لعدة دقائق.

استكملت المباراة في الدقيقة 86 وكاد إنبي بعدها مباشرة أن يضيف الهدف الثاني من مرتدة عن طريق مصطفى شكشك وتسديدة أوبابا لكن عبد الله جمال منعها.

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري
