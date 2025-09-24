الرياضية: اختبار بدني لحسم مصير مشاركة داروين نونيز ضد الأخدود

يخضع الأوروجوياني داروني نونيز مهاجم الهلال لاختبارات بدنية قبل انطلاق تدريبات اليوم الأربعاء يتحدد على ضوئها مشاركته من عدمها ضد الأخدود.

داروين نونيز النادي : الهلال الهلال

ويلعب الهلال أمام الأخدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي غدا الخميس على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نونيز سوف يخضع لاختبار بدني في تدريبات الأربعاء لحسم موقف مشاركته أمام الأخدود.

وفضل الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي إراحة نونيز عن مواجهة العدالة في دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب المجهود البدني الذي بذله أمام أهلي جدة الجمعة الماضي.

نونيز سجل في فوز الهلال على الدحيل بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل نونيز لهدفه الثاني مع الهلال خلال 4 مباريات بقميص الفريق الأزرق.

وانضم نونيز إلى الهلال قادما من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحصد الهلال 5 نقاط في الدوري السعودي بالفوز على الرياض والتعادل أمام القادسية والهلال بالجولتين الماضيتين.