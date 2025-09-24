الرياضية: اختبار بدني لحسم مصير مشاركة داروين نونيز ضد الأخدود

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

داروين نونيز

يخضع الأوروجوياني داروني نونيز مهاجم الهلال لاختبارات بدنية قبل انطلاق تدريبات اليوم الأربعاء يتحدد على ضوئها مشاركته من عدمها ضد الأخدود.

داروين نونيز

النادي : الهلال

الهلال

ويلعب الهلال أمام الأخدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي غدا الخميس على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نونيز سوف يخضع لاختبار بدني في تدريبات الأربعاء لحسم موقف مشاركته أمام الأخدود.

أخبار متعلقة:
أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز ضريبة عدم تأجيل لقاء الهلال هاني سعيد: الكرة ليست بالميزانيات.. واستفدنا من مباراة أهلي جدة ضد الهلال تقرير: المدير الرياضي لـ إنتر يرد على عرض الهلال سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال

وفضل الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي إراحة نونيز عن مواجهة العدالة في دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب المجهود البدني الذي بذله أمام أهلي جدة الجمعة الماضي.

نونيز سجل في فوز الهلال على الدحيل بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل نونيز لهدفه الثاني مع الهلال خلال 4 مباريات بقميص الفريق الأزرق.

وانضم نونيز إلى الهلال قادما من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحصد الهلال 5 نقاط في الدوري السعودي بالفوز على الرياض والتعادل أمام القادسية والهلال بالجولتين الماضيتين.

الهلال داروين نونيز إنزاجي
نرشح لكم
تقرير: النصر يفقد خدمات تيكسيرا لمدة قد تصل إلى شهر بسبب كأس العالم للشباب قطة: كأس مصر كان بوابة الفوز ببطولات كبيرة بلان يكشف موقف بنزيمة من كلاسيكو النصر أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز ضريبة عدم تأجيل لقاء الهلال كريم حافظ: درسنا أهلي جدة جيدا.. وحققنا فوزا مستحقا هاني سعيد: الكرة ليست بالميزانيات.. واستفدنا من مباراة أهلي جدة ضد الهلال مؤتمر مدرب أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز مؤلمة.. وأعتذر للجماهير مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه بيراميدز.. ولم أتوقع أن نصل إلى هذا المستوى
أخر الأخبار
حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري - سيراميكا (0)-(0) مودرن والبنك (0)-(0) دجلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر ساعة | منتخب مصر
تقرير: النصر يفقد خدمات تيكسيرا لمدة قد تصل إلى شهر بسبب كأس العالم للشباب ساعة | سعودي في الجول
الـ 1-0 هي المفضلة.. إنبي ينتصر على الإٍسماعيلي ويدفعه لتذيل ترتيب الدوري ساعة | الدوري المصري
الرياضية: اختبار بدني لحسم مصير مشاركة داروين نونيز ضد الأخدود 2 ساعة | سعودي في الجول
دخل في غيبوبة.. إصابة لاعب أرسنال السابق في الرأس بالدرجة السابعة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514052/الرياضية-اختبار-بدني-لحسم-مصير-مشاركة-داروين-نونيز-ضد-الأخدود