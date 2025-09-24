فيستون ماييلي - من لقب "العجوز المهتز" الخادع إلى فهد افترس كبار إفريقيا وآسيا

من شوارع مبوجيمايي إلى قمة القارة السمراء، ومن ملاعب الكونغو الديمقراطية المتواضعة إلى تسجيل "هاتريك" تاريخي في قلب جدة على ملعب الجوهرة المشعة، هكذا كانت مسيرة إبراهيم -فيستون سابقا- ماييلي.

مسيرة "الفهد الكونغولي" صاحبها التألق دوما منذ بدايته في الدرجة الثالثة بالكونغو إلى التوهج في ملاعب تنزانيا، ثم كتابة التاريخ بقميص بيراميدز والفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى، وتسجيل هاتريك "لن ينسى" بمرمى أهلى جدة في كأس إنتركونتيننتال.

لقبته الجماهير في تنزانيا بـ"الرجل العجوز المهتز"، ورغم أن اللقب قد يبدو ساخرًا في ظاهره، إلا أنه لا يشير إلى كبر سنه، بل إلى طريقته الفريدة في الاحتفال بالأهداف، التي تحوّلت إلى علامة مسجّلة بين جماهير الكرة هناك في تنزانيا.

ويستعرض FilGoal.com قصة الكونغولي إبراهيم ماييلي نجم بيراميدز الذي سجل "هاتريك" رائع في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال كالتالي.

وُلد إبراهيم كالالا مايلي في 24 يونيو 1997 في مبوجيمايي بالكونغو الديمقراطية، وهو ابن حارس مرمى سابق بالثمانينات في نادي بانتو.

تعلق ماييلي بحب كرة القدم منذ صغره، وانضم في سن الحادية عشر إلى نادي "يانج ليدرز"، ليحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب البطولة المحلية، وسجل إبراهيم الصغير 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

داهمت الإصابة ماييلي ليبتعد عن الملاعب لمدة عام كامل، وبعد عودته قرر السفر خارج مسقط رأسه لمطاردة حلمه وشغفه الأول، لينضم إلى نادي تشاكويز أحد أندية الدرجة الثالثة.

تألق ماييلي بشكل لافت، وأنهى الموسم بتسجيل 17 هدفًا، لينضم إلى نادي ليكاسي في الدرجة الثانية عام 2015.

وتحت قيادة المدرب رامازاني شاباني، المدرب الذي اشتهر بقدرته على تطوير المهاجمين في الدرجة الثانية، تألق ماييلي بشكل رائع وأظهر قدراته التهديفية الاستثنائية.

وخلال موسم 2015-2016، تمكن من تسجيل 22 هدف خلال 16 مباراة فقط، ما ساهم في تتويج فريقه بالمركز الأول.

في الموسم التالي (2016-2017)، واصل مايلي تألقه، إذ تصدر ترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية برصيد 24 هدفًا.

لاحقًا، انتقل إلى نادي سيمبا كولويزي، وقال عنه مدربه السابق، عمر مبايو "إنه لاعب مجتهد، وتقنيا وفنيا رائع ويتمركز بشكل ممتاز، وهو هداف رائع، يفعل ما يُطلب منه، يومًا ما، سيلعب على أعلى مستوى".

من لوبومباشي إلى تنزانيا

حقق ماييلي نقلة نوعية في مسيرته بالانضمام إلى نادي فيتا كلوب في عام 2018، بطلب من المدرب فلورنت إيبينجي.

في موسمه الأول مع فيتا كلوب، سجل 12 هدفًا، وأحرز نفس عدد الأهداف في الموسم التالي، بالإضافة إلى تسجيل 3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، وفي الموسم التالي سجل 14 هدفا.

بعد تألقه الكبير، انضم الكونغولي إلى يانج أفريكانز تحت قيادة التونسي نصر الدين نبي في صيف 2021، وسريعًا تأقلم الكونغولي مع ناديه الجديد.

واجه ماييلي العديد من الصعوبات في بداياته مع النادي، إذ حالت مشاكل في تسجيله دون مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، ليغيب عن المسابقة ويودّع الفريق البطولة من الدور الأول.

لكن الأمور سرعان ما عادت إلى مسارها الصحيح، ليظهر المهاجم الكونغولي في أولى مبارياته الرسمية خلال كأس السوبر أمام الغريم التقليدي سيمبا، ويترك بصمته سريعًا بتسجيل هدف الفوز.

وخلال موسم 2022-2023، تألق اللاعب بشكل رائع وقاد الفريق للوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية وسجل هدفين رائعين في ربع النهائي أمام ريفرز يونايتد النيجيري، قبل أن يخسر الفريق التنزاني البطولة أمام اتحاد العاصمة.

وسجل الفهد الكونغولي 7 أهداف في 12 مباراة بالبطولة، وتصدر جدول الهدافين، ليجذب أنظار الأهلي وصنداونز وكايزر تشفز.

"ابن الحكمة"

تتشارك الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا في التحدث باللغة السواحيلية المنتشرة في شرق إفريقيا، ويعني اسم ماييلي "الحكمة" باللغة السواحيلية، وفيستون -اسمه القديم- يشير إلى ابن الحكمة.

ويتحدث ماييلي عن بدايته المتواضعة في كرة القدم إلا أن انتقل إلى يانج أفريكانز "في بداية مسيرتي كنت أتقاضى 200 دولار شهريًا، ثم ارتفع المبلغ تدريجيًا، حتى وصلت إلى 10 آلاف دولار في تنزانيا" فيستون ماييلي.

تعلقت الجماهير التنزانية بنجمها الكونغولي بعد أداء رائع في الدوري المحلي والبطولات القارية.

وكان ماييلي يحتفل بالأهداف بطريقة مميزة، إذ يهز كتفيه ومن هنا جاء لقب "الرجل العجوز المهتز" من قبل الجماهير.

وقال أحد المشجعين "مهما كانت النتائج جيدة، فلن تكون جيدة بدون اهتزاز مايلي بعد الأهداف التي يسجلها".

"خدمة هؤلاء الناس"

ويتحدث ماييلي عن تجربته مع يانج أفريكانز بعد تألقه "تلقيت الكثير من الإشادات وثقة كبيرة في قدرتي على تحقيق نجاحات ملموسة".

"منذ وجودي في الكونغو، كنت أشعر ببعض التوتر، ولكن لم يكن هناك حضور جماهيري واسع كما هو الحال في تنزانيا".

"هنا، فرصة حقيقية تستوجب الاستغلال من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الإنجازات".

"أتدرب صباحًا ومساءً بشكل منتظم، حيث أبدأ تدريباتي في الصباح منفردًا، ثم أرتاح حتى موعد التدريب المسائي مع الفريق".

"في الأيام التي يتطلب فيها البرنامج التدريبي تمارين مكثفة، أستيقظ في وقت مبكر جدًا، لأبدأ التمرين واتناول الشاي بعد الانتهاء".

"برنامج التدريب معد بعناية ليتناسب مع جدول المباريات، وأنا على دراية تامة بقدرات جسدي، أحرص على النوم مبكرًا، أتناول وجبة خفيفة من الشاي والخبز أو العصير عند التوفر، ثم وجبة رئيسية تشمل الأرز والدجاج قبل المباراة".

"أول نشاط أقوم به يوم المباراة هو الاتصال بزوجتي للاطمئنان عليها وعلى أطفالي، ورغم الضغط النفسي خلال المباريات تعلمت مع الوقت كيفية الاسترخاء سواء بالبقاء في غرفتي أو بالذهاب إلى الشاطئ للعب مع الأطفال والاستجمام والتقاط الصور".

"كرة القدم هي شغفي، واحرص على تقديم أفضل أداء في كل مباراة".

كما تحدث عن فارق الحياة بين الكونغو الديمقراطية وتنزانيا "في الكنائس هنا، ألاحظ تفاعلًا واضحًا من جميع الحضور، من شيوخ وأطفال، تعبيرًا عن الحماس، وهو ما يبعث في نفسي شعورًا بالارتباط والحنين إلى وطني".

"في الكونغو، يتميز جو الكنائس بالهدوء والاحترام دون أي تصرفات غير لائقة، على عكس ما أراه في تنزانيا، إذ يزداد التفاعل العاطفي بشكل واضح، وهذا يحفزني على الاستمرار في العمل من أجل خدمة هؤلاء الناس".

وتألق ماييلي مع نادي يانج أفريكانز ليسجل 50 هدفا خلال 54 مباراة ليجذب أنظار كبار القارة السمراء، قبل أن ينجح بيراميدز في الحصول على توقيع المهاجم الكونغولي.

""كرة القدم خارج الوطن تعتمد كليًا على الإحصائيات، هنا في تنزانيا، سجلتُ 50 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسم ونصف، لذا يمكنني القول إنني وجدتُ دوريًا قويًا وفريقًا قويًا، بجماهير رائعة ومذهلة، هذا حفّزني حقًا".. فيستون ماييلي.

سرقة خادم ومصالحة الأم

انضم فيستون ماييلي إلى صفوف بيراميدز صيف 2023 مقابل ما يقرب من 750 ألف دولار بحسب ترانسفير ماركت.

وتحدث عن ماييلي عن تجربته الجديدة، قائلا "بيراميدز نادٍ محترم جدًا، تنظيمه يشبه الأندية الأوروبية، كل شيء احترافي، من التحضير إلى الطب الرياضي إلى إدارة التعاقدات".

"أصبت مرة في التحضير، لكن الفريق الطبي في بيراميدز كان ممتازًا، خضعت للعلاج، تقوية العضلات، وكل شيء تم بسرعة".

وعن الفارق بين الدوريات: "الدوري المصري أقوى من التنزاني أو حتى الكونغولي، الملاعب، التحكيم، عدد الجماهير، كل شيء أكثر تقدمًا".

"أحلم بأن أترك بصمتي في أفريقيا، وأن أفوز ببطولات قارية، بيراميدز فريق جاهز لذلك".

ورغم نجاحه سريعًا مع بيراميدز، إلا أن حياة النجم الكونغولي لم تكن خالية من المنغصات خارج حدود المستطيل الأخضر؛ إذ تعرض لحادثة مثيرة للجدل خلال العام الماضي، تمثلت في سرقة مبلغ مالي كبير من داخل منزله.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "المصري اليوم"، اكتشف مايلي اختفاء 30 ألف دولار أمريكي من متعلقاته الشخصية، بعد فرار أحد العاملين في منزله، الذي كان موكلاً بأعمال الخدمة.

ولم يتردد اللاعب الكونغولي في اتخاذ الإجراءات القانونية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن العامل استولى على المبلغ، ثم قام بتحويله إلى حساب صديق له داخل مصر في محاولة لتضليل الجهات الأمنية.

كما ذهب ماييلي في بداية مسيرته بعد خلافات مع والدته، إذ قال "ذهبت إلى طبيب نفسي، شعرت أن الأمور تنفلت منّي، أمي زارتني في مصر، تحدثنا وتصالحنا، أحيانًا يكون الشر خيرًا".

معانقة المجد

بالعودة إلى كرة القدم، تألق ماييلي خلال موسمه الأول بشكل رائع مسجلا 21 هدفًا في 41 مباراة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الثاني، سجل ماييلي عدد أهداف أقل إذ أحرز 18 هدفا خلال 38 مباراة وقدم تمريرتين حاسمتين، لكنه كتب اسمه في تاريخ النادي السماوي بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة النهائية لكأس مصر أمام زد، مانحًا بيراميدز أول لقب رسمي بتاريخه في 30 أغسطس عام 2024.

وفي إنجاز تاريخي آخر، تألق مايلي مجددًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الماضي، إذ افتتح التسجيل في مباراة الإياب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، التي انتهت بفوز بيراميدز 2–1.

هذا الانتصار منح النادي أول لقب قاري في تاريخه، بعد تفوقه في مجموع المباراتين على صنداونز بنتيجة 3–2.

واختتم مايلي مشواره في البطولة كهدافٍ لها برصيد 6 أهداف، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في القارة.

وقبل بداية الموسم الثالث، خرجت أنباء عن ارتباط بيراميدز بالتعاقد مع مهاجم جديد مع اقتراب ماييلي من الانضمام إلى نادي كايز تشيفز.

على أية حال، استمر ماييلي مع الفريق خلال الموسم الجاري، ورغم البداية المتواضعة مع النادي بتسجيله هدفًا واحدًا خلال 6 مباريات، وتذبذب نتائج الفريق في الدوري، لكن اسم ماييلي يعود إلى الواجهة مرة أخرى بعد تسجيله "هاتريك" تاريخي في مرمى أهلى جدة.

وحقق بيراميدز فوزًا رائعًا على الأهلي في قلب مدينة جدة بكأس إنتركونتيننتال، وبات المهاجم الكونغولي أول لاعب يسجل "ثلاثية" في البطولة بنسختها الجديدة.

"تسجيل هاتريك في أهلي جدة؟ سعيد للغاية، ما حدث ليس سهلا على الإطلاق وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير، أشكر الجميع على الدعم والتشجيع من أجل الفوز بهذه البطولة".

بعد الفوز على الأهلي، أدى إبراهيم ماييلي الذي اعتنق إلإسلام عام 2024، مناسك العمرة لتكون خير ختام بعد الانتصار الكبير في قلب مدينة جدة.