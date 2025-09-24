سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل

يرى داني سيبايوس لاعب ريال مدريد أن فريقه قدم مباراة متكاملة ضد ليفانتي.

وفاز ريال مدريد على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال سيبايوس لقناة النادي عقب المباراة: "لم أشارك في آخر مباراتين لكن التنافسية في الفريق عالية والجميع مطالب بتقديم الإضافة، شعرت أنني في حالة جيدة ولدي ثقة كبيرة سواء بالكرة أو بدونها".

وتابع "كنا نعلم صعوبة اللعب في ملعب مثل ليفانتي حيث عانى الكثير من المنافسين في البداية، ولكن دخلنا اللقاء بتركيز كبير وقدمنا مباراة متكاملة هجوميا ودفاعيا".

وشدد "مباراة الدربي تمنحنا دافعا إضافيا خاصة خارج أرضنا، ولدينا ذكرى رائعة في العام الماضي بالتأهل في دوري أبطال أوروبا وعلينا تقديم مباراة قوية إذا أردنا البقاء في الصدارة قبل فترة التوقف".

وأتم "أداء الفريق الجماعي في الهجوم كان رائعا لكن هناك تفاصيل علينا تحسينها، في بداية الشوط الثاني صعبنا المباراة على أنفسنا لكن عدنا بسرعة وسيطرنا وبشكل عام كانت مباراة متكاملة".

وحقق ريال مدريد الفوز في أول 6 جولات من الدوري الإسباني ليحصل على العلامة الكاملة حتى الىن برصيد 18 نقطة.

