انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. انتصار الفريق البترولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد إنبي بمسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد إنبي بعد قليل على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

لمتابعة مباراة الإسماعيلي ضد إنبي دقيقة بدقيقة من هنا--

ق 86: الحارس يتألق ويمنع الهدف الثاني بعد مرتدة سريعة

ق 81: اعتراضات من الجهاز الفني للإسماعيلي وطرد أحمد العجوز مدرب الإسماعيلي

ق 81: جووول أووول أحمد العجوز يسجل من ركلة جزاء

ق 79: ركلة جزاء لإنبي بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو

ق 73: تشتيت من على خط المرمى بعد انفراد لاعب إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة قوية تمر بجوار القائم من عبد الرحمن الدح

ق 21: تسديدة أرضية من أنور عبد السلام تأتي سهلة في يد الحارس