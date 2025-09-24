انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. انتصار الفريق البترولي
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 16:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد إنبي بمسابقة الدوري.
ويلعب الإسماعيلي ضد إنبي بعد قليل على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.
لمتابعة مباراة الإسماعيلي ضد إنبي دقيقة بدقيقة من هنا--
ق 86: الحارس يتألق ويمنع الهدف الثاني بعد مرتدة سريعة
ق 81: اعتراضات من الجهاز الفني للإسماعيلي وطرد أحمد العجوز مدرب الإسماعيلي
ق 81: جووول أووول أحمد العجوز يسجل من ركلة جزاء
ق 79: ركلة جزاء لإنبي بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو
ق 73: تشتيت من على خط المرمى بعد انفراد لاعب إنبي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: تسديدة قوية تمر بجوار القائم من عبد الرحمن الدح
ق 21: تسديدة أرضية من أنور عبد السلام تأتي سهلة في يد الحارس
نرشح لكم
حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر مباشر الدوري - سيراميكا (0)-(0) مودرن والبنك (0)-(0) دجلة.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر الـ 1-0 هي المفضلة.. إنبي ينتصر على الإٍسماعيلي ويدفعه لتذيل ترتيب الدوري تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي ماييلي: ما حدث أمام أهلي جدة ليس سهلا بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث