فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي

أشاد هانزي فليك مدرب برشلونة بغريمه ريال مدريد وبالأداء الذي يقدمه خلال الموسم الحالي.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال أوفييدو غدا الخميس في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال أوفييدو فريق شجاع ويندفع إلى الأمام، وهذا أمر جيد بالنسبة لي. المهم بالنسبة لي هو فريقي وأن نملك الحدة في كل مباراة، وقد لعبنا جيدا في آخر ثلاث مباريات".

واستمر: "عندما علمنا بالخبر بشأن جافي قلنا إن هذا سيئ، لكن بالنسبة لي شخصيا هذا أمر جيد. علينا أن نمضي خطوة بخطوة، فهو بعمر 21 وأمامه مسيرة طويلة من 10 إلى 15 سنة. علينا أن نفكر بشأن ذلك وأن نجعله جاهزا بنسبة 100%".

وأكمل: "جافي لاعب بقلب كبير ويملك عواطف جياشة ويعيش من أجل الفريق. أنا سعيد بامتلاكه في فريقي وسننتظر عودته. غيابه ليس سهلا للفريق نظرا لجودته العالية، لكن الجميع سيدعمه ليعود إلى مستواه وهذا ما سنعمل من أجله".

وكشف: "تحدثت مع لامين يامال وأعتقد أنه متحفز للتتويج بالكرة الذهبية في السنوات المقبلة، ولكن ديمبيلي أيضا كان يستحقها. هذه جائزة بالتصويت وكل شيء يمكن أن يحدث. لامين تقبل النتائج، وأقدر وجود عدد من لاعبينا بين المرشحين للجائزة، فهذا يظهر عملنا في الموسم الماضي".

وتابع: "عودة لامين باتت قريبة، لقد تدرب جيدا بالأمس وقبل الأمس، والأمور تبدو جيدة".

وأردف: "مركز بيدري في الكرة الذهبية قابل للنقاش. التركيز يكون أكثر على المهاجمين، لكن حينما يشيد لاعب بحجم سكولز ببيدري فهذا يعني الكثير لأنه يعلم عما يتحدث. بيدري لاعب مذهل ويقدم عملا رائعا مع فرينكي دي يونج".

وأضاف: "ريال مدريد يقدم أداء جيدا حاليا، لكن حينما ترى الأمور في الموسم الماضي كان الأمر كذلك. ربما الموسم الحالي لن يكون الفوز بالدوري سهلا مثل الموسم الماضي، لذلك علينا أن نفوز بمبارياتنا".

وأتم: "حفل الكرة الذهبية؟ لأكون صادقا، لا أفضل هذه الحفلات لكنها جزء من عملي ولذلك ذهبت. سنحت لي الفرصة للقاء بعض اللاعبين العظماء، التقيت لوثر ماثيوس وآخرين، وقد أبدوا إعجابهم بفريقنا. هذا أمر جميل سماعه، وعلينا أن نثق بما نفعل. أنا فخور بفريقي".