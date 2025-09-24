ماييلي: ما حدث أمام أهلي جدة ليس سهلا

أعرب فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز عن سعادته البالغة عقب التتويج بقلب كأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وقال فيستون ماييلي لاعب بيراميدز عبر قنوات الكاس القطرية:"تسجيل هاتريك في أهلي جدة؟ سعيد للغاية، ما حدث ليس سهلا على الإطلاق وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير".

وشدد "أشكر الجميع على الدعم والتشجيع من أجل الفوز بهذه البطولة".

video:1

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.