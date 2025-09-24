بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك - المقاصة

شدد خالد بو طيب لاعب الكوكب المراكشي الحالي والزمالك السابق على أن الفريق الأبيض لا يزال بقلبه.

وقال بوطيب عبر قناة إم بي سي مصر: "قضيت فترة قصيرة مع الزمالك وكان الأمر بسبب أزمة مع الإدارة وبسبب إصابتي، وكان الأمر مؤسفا لأنني جئت بحماس كبير وكنت أريد تقديم أداء جيد وتحقيق إنجازات".

وواصل "توجت بلقبين مع الزمالك ولكن التجربة كانت ناقصة وتركت لي طعما مرا في مصر".

وأكمل "الكثير من الأشياء السيئة هنا في مصر قيلت عني بوسائل الإعلام وصوروني على أنني شخص غير نزيه مع أنني فعلت ما بوسعي لأعود من الإصابة وأساعد الفريق، ولكن لن أبوح بكل ما حدث لأنني لا أريد النزول لذلك المستوى".

وأضاف "لا أشاهد المباريات دائما ولكن أتابع النتائج من حين لآخر، وهناك لاعبون في الزمالك لعبوا معي ولا يزالون يتواجدون بالفريق، وتابعت مباراة النهائي ضد نهضة بركان

وأتم "هناك بعض الأشخاص في النادي واللاعبين والمشجعين لا ذنب لهم في المشكلة التي حدثت معي، وعلى الرغم من كل شيء كانت التجربة مهمة ولا أقلل مما عشته هناك، وسيبقى النادي في قلبي رغم كل شيء وأتمنى أن يحققوا العديد من الألقاب

ولعب بوطيب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

وكان الزمالك قد أنهى أزمة قضية أزمة مستحقات خالد بوطيب خلال الفترة الماضية بشكل نهائي.

خالد بوطيب الزمالك
