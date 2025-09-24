زيكو: الكأس الآن في مصر.. وسنركز على ما هو قادم

عبر مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على أهلي جدة السعودي في كأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وقال زيكو عبر قنوات الكاس: "البعض كان يتوقع أن يفوز أهلي جدة؟ الكأس الآن في مصر".

مهند لاشين: لا نستمع لما يقال عن بيراميدز.. وسنجتهد لمواجهة سان جيرمان في النهائي قطة: كأس مصر كان بوابة الفوز ببطولات كبيرة

وأضاف "أشكر كل الجمهور الذي ساندنا في المباراة والحمد لله نجحنا في الفوز وتحقيق البطولة".

وأكمل "هناك كأس آخر ينتظرنا وسنلعب من أجل الفوز به، والموسم به الكثير من البطولات".

وأتم تصريحاته "بعد نهاية الاحتفالات سنغلق صفحة مباراة أهلي جدة ونركز فيما هو قادم".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

