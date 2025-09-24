قطة: كأس مصر كان بوابة الفوز ببطولات كبيرة

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

أحمد عاطف قطة - بيراميدز

أعرب أحمد قطة لاعب بيراميدز عن سعادته البالغة عقب تتويج فريقه بلقب كاس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وقال قطة عبر قنوات الكاس القطرية: "درسنا أهلي جدة جيدا ولعبنا بتركيز شديد. قدمنا أداء مميزا وحققنا نتيجة مستحقة أمام فريق كبير".

وأضاف "بطولة كأس مصر كانت بوابة للحصول على بطولات كبيرة مثل دوري الأبطال وهذه البطولة".

وأتم "كرة القدم تعطي دائما من يحترم الخصم ويقاتل داخل الملعب".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

