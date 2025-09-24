مهند لاشين: لا نستمع لما يقال عن بيراميدز.. وسنجتهد لمواجهة سان جيرمان في النهائي

أوضح مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز على أن فريقه استعد جيدا لمواجهة أهلي جدة ولذلك حقق الفوز عليه في بطولة القارات الثلاث.

مهند لاشين النادي : بيراميدز بيراميدز

وتوج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وقال مهند لاشين عبر قنوات الكاس: "الفوز على أهلي جدة جاء بسبب التحضير الجيد للمباراة، وكنا نحترم الفريق الخصم بشكل كبير ولذلك حققنا الانتصار، وتحكمنا في اللعب طوال اللقاء".

وأضاف "يقال إن بيراميدز ناد جديد ولكن ليس مطلوب منا أن نستمع إلى ذلك، ولكن المطلوب منا هو العمل والتركيز والثقة في أنفسنا".

وأتم تصريحاته "حققنا بطولة إفريقيا ثم بطولة القارات الثلاث، ونلعب كل مباراة كأنها بطولة وسوف نستعد جيدا لمباراة نصف النهائي وسنحاول الفوز من أجل التأهل للنهائي ضد باريس سان جيرمان".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.