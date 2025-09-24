مهند لاشين: لا نستمع لما يقال عن بيراميدز.. وسنجتهد لمواجهة سان جيرمان في النهائي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

مهند لاشين - بيراميدز

أوضح مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز على أن فريقه استعد جيدا لمواجهة أهلي جدة ولذلك حقق الفوز عليه في بطولة القارات الثلاث.

مهند لاشين

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتوج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وقال مهند لاشين عبر قنوات الكاس: "الفوز على أهلي جدة جاء بسبب التحضير الجيد للمباراة، وكنا نحترم الفريق الخصم بشكل كبير ولذلك حققنا الانتصار، وتحكمنا في اللعب طوال اللقاء".

أخبار متعلقة:
مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه بيراميدز.. ولم أتوقع أن نصل إلى هذا المستوى كريم حافظ: درسنا أهلي جدة جيدا.. وحققنا فوزا مستحقا هاني سعيد: الكرة ليست بالميزانيات.. واستفدنا من مباراة أهلي جدة ضد الهلال

وأضاف "يقال إن بيراميدز ناد جديد ولكن ليس مطلوب منا أن نستمع إلى ذلك، ولكن المطلوب منا هو العمل والتركيز والثقة في أنفسنا".

وأتم تصريحاته "حققنا بطولة إفريقيا ثم بطولة القارات الثلاث، ونلعب كل مباراة كأنها بطولة وسوف نستعد جيدا لمباراة نصف النهائي وسنحاول الفوز من أجل التأهل للنهائي ضد باريس سان جيرمان".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

مهند لاشين كأس إنتركونتيننتال بيراميدز
نرشح لكم
زيكو: الكأس الآن في مصر.. وسنركز على ما هو قادم بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا هاتريك تاريخي.. فيستون مايلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة
أخر الأخبار
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) الإسماعيلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي 50 دقيقة | الكرة المصرية
كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا ساعة | الكرة الأوروبية
ماييلي: ما حدث أمام أهلي جدة ليس سهلا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514036/مهند-لاشين-لا-نستمع-لما-يقال-عن-بيراميدز-وسنجتهد-لمواجهة-سان-جيرمان-في-النهائي