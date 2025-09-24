تحديد موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - فينيسيوس - كوندي

استقرت رابطة الدوري الإسباني على موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الدور الأول من المسابقة.

وكشفت شبكة أخبار ESPN عن تحديد موعد الكلاسيكو ليكون يوم الأحد 26 أكتوبر في تمام الساعة 5:15 مساء.

وتقام المباراة في ملعب سنتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ريال مدريد مع برشلونة في الموسم الجاري.

وسبق ولعب الفريقين الموسم الماضي 4 مرات، بواقع مرتين في الدوري ومرة في كأس ملك إسبانيا وأخرى في كأس السوبر الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة من 6 مباريات.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويتبقى له مباراة.

