خبر في الجول – الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم

يقترب منتخب مصر من الاستقرار على الإمارات لتحتضن المعسكر الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن هناك استقرار على الإمارات لاستضافة معسكر منتخب مصر في نوفمبر المقبل استعدادا لكأس الأمم التي تنطلق في ديسمبر.

وخلال المعسكر سيلعب منتخب مصر مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

بينما المواجهة الثانية ضد جنوب إفريقيا، ويختتم المنتخب مبارياته ضد أنجولا يوم 29 ديسمبر في ختام المجموعات.