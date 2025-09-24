مصدر من الأهلي لـ في الجول: قدمنا عرضا رسميا لـ برونو لاج وننتظر رده

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

برونو لاج

كشف مصدر من الأهلي عن تقديم ناديه عرضا رسميا للتعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com :"قدمنا عرضا رسيما للتعاقد مع برونو لاج لتولي تدريب الفريق وننتظر رد المدرب البرتغالي".

أخبار متعلقة:
تقرير برتغالي: برونو لاج يدرس عرض الأهلي قبل حسم موقفه.. والكشف عن قيمة راتبه تقرير برتغالي: مورينيو يخلفه الآن.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع برونو لاج رحل برتغالي وجاء آخر.. برونو لاج مديرا فنيا لـ بوتافوجو الضحية الثالثة.. ولفرهامبتون يعلن إقالة مدربه برونو لاج

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا وتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.

الأهلي برونو لاج
نرشح لكم
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) الإسماعيلي التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي ماييلي: ما حدث أمام أهلي جدة ليس سهلا بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك زيكو: الكأس الآن في مصر.. وسنركز على ما هو قادم قطة: كأس مصر كان بوابة الفوز ببطولات كبيرة مهند لاشين: لا نستمع لما يقال عن بيراميدز.. وسنجتهد لمواجهة سان جيرمان في النهائي
أخر الأخبار
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) الإسماعيلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي 50 دقيقة | الكرة المصرية
كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا ساعة | الكرة الأوروبية
ماييلي: ما حدث أمام أهلي جدة ليس سهلا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514032/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-قدمنا-عرضا-رسميا-لـ-برونو-لاج-وننتظر-رده