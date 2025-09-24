في الجول يكشف برنامج منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

علم FilGoal.com تفاصيل برنامج منتخب مصر تحضيرا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن للفوز في مباراة واحدة من آخر 2 من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويكشف FilGoal.com برنامج منتخب مصر تحضيرا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ينوي إعلان القائمة يوم 4 أكتوبر

منتخب مصر يبدأ معسكره يوم 5 أكتوبر في أحد فنادق القاهرة

السفر إلى المغرب يوم 6 أكتوبر من أجل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

المنتخب يعود في اليوم التالي إلى القاهرة للاستعداد لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر في ختام التصفيات.

و يلتقي منتخب مصر أولا مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل في المغرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لقاء غينيا بيساو سيقام يوم 12 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين على النهاية.

ويأتي منتخب مصر برصيد 20 نقطة في المركز الأول ثم بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة في المركز الثاني.

ويتواجد منتخب سيراليون ثالثا برصيد 12 نقطة، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويحتل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.