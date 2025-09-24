ماستانتونو: إحساسي لا يوصف بتسجيل أول أهدافي مع ريال مدريد

شدد فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد على أن جود بيلينجهام كان أكثر من أبهره من لاعبي الملكي.

وفاز ريال مدريد على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل ماستانتونو هدف ريال مدريد في المباراة وهدفه الشخصي الأول بقميص الفريق.

وقال ماستانتونو عبر قناة ريال مدريد: "إحساسي لا يوصف، كنت أبحث عن التسجيل منذ فترة وقد أضعت فرصا أسهل لكنني سعيد جدا لأنني سجلت".

وواصل: "أنا هادئ جدا، إنه حلم ومتعة أن أكون في هذا المكان وأحاول أن أتعامل مع الأمر بشكله الطبيعي رغم أنه ليس كذلك، أنا أستمتع بأجمل عمل في العالم".

وتابع: "أخبروني إن هدفي الأول جاء في نفس يوم تسجيل دي ستيفانو لهدفه الأول مع ريال مدريد، إنه أمر لا يصدق وفخر كبير أن أتشارك أي تشابه معه لكنني بالطبع لن أقارن نفسي بلاعب عظيم مثله، مجرد تفصيلة صغيرة لكنها جميلة".

وكشف: "أكثر لاعب أبهرني في ريال مدريد هو جود بيلينجهام، إنه مدهش للغاية وفريد من نوعه وقائد حقيقي أيضا".

وعن مقارنته بلامين يامال قال: "أهنئه على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية، أعتقد أنه لاعب عظيم ولست في حاجة لأقول ذلك".

وأضاف: "أحاول ألا أقارن نفسي بأحد بل أن ألعب من أجل فريقي لأنني أعتقد أن هذا ما يقود لاحقا إلى التميز الفردي".

وأتم: "أعتقد أنه إذا كان الفريق في حالة جيدة وقمنا نحن بالأمور كما يجب فإن ذلك يجعل كل اللاعبين في الفريق يبرزون على المستوى الفردي، أعتقد أن هذا هو الأهم وليس الأمور الفردية والمقارنات".