ماستانتونو: إحساسي لا يوصف بتسجيل أول أهدافي مع ريال مدريد

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

شدد فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد على أن جود بيلينجهام كان أكثر من أبهره من لاعبي الملكي.

وفاز ريال مدريد على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل ماستانتونو هدف ريال مدريد في المباراة وهدفه الشخصي الأول بقميص الفريق.

أخبار متعلقة:
ماركا: الأرجنتين ترغب في ضم ماستانتونو لخوض كأس العالم للشباب ماستانتونو: ميسي أراد قتلي بسبب تلك الفرصة تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو أساسي لأول مرة ضد أوفييدو ضمن 4 تغييرات قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة

وقال ماستانتونو عبر قناة ريال مدريد: "إحساسي لا يوصف، كنت أبحث عن التسجيل منذ فترة وقد أضعت فرصا أسهل لكنني سعيد جدا لأنني سجلت".

وواصل: "أنا هادئ جدا، إنه حلم ومتعة أن أكون في هذا المكان وأحاول أن أتعامل مع الأمر بشكله الطبيعي رغم أنه ليس كذلك، أنا أستمتع بأجمل عمل في العالم".

وتابع: "أخبروني إن هدفي الأول جاء في نفس يوم تسجيل دي ستيفانو لهدفه الأول مع ريال مدريد، إنه أمر لا يصدق وفخر كبير أن أتشارك أي تشابه معه لكنني بالطبع لن أقارن نفسي بلاعب عظيم مثله، مجرد تفصيلة صغيرة لكنها جميلة".

وكشف: "أكثر لاعب أبهرني في ريال مدريد هو جود بيلينجهام، إنه مدهش للغاية وفريد من نوعه وقائد حقيقي أيضا".

وعن مقارنته بلامين يامال قال: "أهنئه على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية، أعتقد أنه لاعب عظيم ولست في حاجة لأقول ذلك".

وأضاف: "أحاول ألا أقارن نفسي بأحد بل أن ألعب من أجل فريقي لأنني أعتقد أن هذا ما يقود لاحقا إلى التميز الفردي".

وأتم: "أعتقد أنه إذا كان الفريق في حالة جيدة وقمنا نحن بالأمور كما يجب فإن ذلك يجعل كل اللاعبين في الفريق يبرزون على المستوى الفردي، أعتقد أن هذا هو الأهم وليس الأمور الفردية والمقارنات".

ريال مدريد فرانكو ماستانتونو الدوري الإسباني
نرشح لكم
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي تحديد موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة فينيسيوس: مودريتش هو من علمني التسديد بوجه القدم الخارجي بسبب معايير السلامة.. بلدية برشلونة ترفض إعطاء تصريح للنادي للعب في كامب نو ألونسو: قدمنا مباراة متكاملة ضد ليفانتي.. وهذا سبب عدم إشراك كارباخال ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري انتهت الدوري الإسباني - ليفانتي (1)-(4) ريال مدريد
أخر الأخبار
فيستون ماييلي - من لقب "العجوز المهتز" الخادع إلى فهد افترس كبار إفريقيا وآسيا 18 دقيقة | الدوري المصري
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي ساعة | الكرة المصرية
كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514030/ماستانتونو-إحساسي-لا-يوصف-بتسجيل-أول-أهدافي-مع-ريال-مدريد