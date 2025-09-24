بلان يكشف موقف بنزيمة من كلاسيكو النصر

كشف الفرنسي رولان بلان مدرب اتحاد جدة موقف مواطنه كريم بنزيمة من المشاركة ضد النصر.

ويلعب الاتحاد ضد النصر يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وقال بلان في مؤتمر صحفي: "نتمنى أن يكون بنزيمة جاهزا لمباراة النصر، لديه الرغبة في المشاركة ونحن أيضا نرغب في ذلك"

وأضاف "صنعنا عددا من الفرص خلال مواجهة الوحدة بكأس الملك، لكن غياب الاستمرارية يجعل الحساسية أمام المرمى ضعيفة".

وأتم "حاولت إشراك بعض الأسماء للنظر للمستقبل، وهذا أمر طبيعي ولكننا حققنا الأهم في النهاية".

ويتقاسم النصر واتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات.

وتغلب اتحاد جدة على كل من الأخدود والفتح والنجمة على الترتيب.

بينما النصر تغلب على التعاون والخلود والرياض.

وتقام المواجهة المرتقبة بين فريقي اتحاد جدة والنصر مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.