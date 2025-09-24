بلان يكشف موقف بنزيمة من كلاسيكو النصر

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

كشف الفرنسي رولان بلان مدرب اتحاد جدة موقف مواطنه كريم بنزيمة من المشاركة ضد النصر.

ويلعب الاتحاد ضد النصر يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وقال بلان في مؤتمر صحفي: "نتمنى أن يكون بنزيمة جاهزا لمباراة النصر، لديه الرغبة في المشاركة ونحن أيضا نرغب في ذلك"

أخبار متعلقة:
تقرير: مورينيو يخطط لتعاقد بنفيكا مع بنزيمة الموعد الأقرب لعودة بنزيمة لـ اتحاد جدة الرياضية: بنزيمة يخضع لبرنامج علاجي في فرنسا تقرير: تجهيز الشهري لقيادة هجوم اتحاد جدة بعد إصابة بنزيمة

وأضاف "صنعنا عددا من الفرص خلال مواجهة الوحدة بكأس الملك، لكن غياب الاستمرارية يجعل الحساسية أمام المرمى ضعيفة".

وأتم "حاولت إشراك بعض الأسماء للنظر للمستقبل، وهذا أمر طبيعي ولكننا حققنا الأهم في النهاية".

ويتقاسم النصر واتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات.

وتغلب اتحاد جدة على كل من الأخدود والفتح والنجمة على الترتيب.

بينما النصر تغلب على التعاون والخلود والرياض.

وتقام المواجهة المرتقبة بين فريقي اتحاد جدة والنصر مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

بنزيمة النصر اتحاد جدة
نرشح لكم
قطة: كأس مصر كان بوابة الفوز ببطولات كبيرة أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز ضريبة عدم تأجيل لقاء الهلال كريم حافظ: درسنا أهلي جدة جيدا.. وحققنا فوزا مستحقا هاني سعيد: الكرة ليست بالميزانيات.. واستفدنا من مباراة أهلي جدة ضد الهلال مؤتمر مدرب أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز مؤلمة.. وأعتذر للجماهير مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه بيراميدز.. ولم أتوقع أن نصل إلى هذا المستوى احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد
أخر الأخبار
بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث 57 ثاتيه | الكرة المصرية
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: الكأس الآن في مصر.. وسنركز على ما هو قادم 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
قطة: كأس مصر كان بوابة الفوز ببطولات كبيرة 23 دقيقة | الكرة المصرية
مهند لاشين: لا نستمع لما يقال عن بيراميدز.. وسنجتهد لمواجهة سان جيرمان في النهائي 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لبرونو لاج.. وطلب المدرب البرتغالي ساعة | الكرة المصرية
تحديد موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514029/بلان-يكشف-موقف-بنزيمة-من-كلاسيكو-النصر