فينيسيوس: مودريتش هو من علمني التسديد بوجه القدم الخارجي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 12:36

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

كشف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على أن لوكا مودريتش هو من علمه طريقة التسديد بوجه القدم الخارجي.

وفاز ريال مدريد على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس الهدف الأول لريال مدريد وصنع الهدف الثاني الذي سجله فرانكو ماستانتونو.

وقال فينيسيوس عبر قناة ريال مدريد عقب المباراة: "أتمنى أن أواصل تسجيل مثل هذه الأهداف، أعتقد أنها المرة الأولى التي أسجل فيها بوجه القدم الخارجي".

وواصل "الدفاع والوحدة والعمل الجماعي هي أساس نجاحنا، إذا واصلنا بهذا الشكل سنفوز بكل الألقاب هذا الموسم".

وتابع "هدفي بوجه القدم الخارجي؟ مودريتش هو من علمني هذه اللمسة، نفتقده كثيرا".

وأضاف "ملعب ليفانتي صعب جدا لكن دائما ما أسجل هنا، الفوز مهم قبل الدربي ونريد الاستمرارية حتى نهاية الموسم".

وأتم "علينا أن نرتاح ونستمتع بهذا الانتصار لأن القادم أهم".

وحصل ريال مدريد على 18 نقطة من أول 6 مباريات في الدوري الإسباني محققا العلامة الكاملة.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد لوكا مودريتش
