أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز ضريبة عدم تأجيل لقاء الهلال

يرى ماجد الفهمي المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة أن عدم تأجيل مواجهة الهلال كان سببا رئيسيا في خسارة فريقه ضد بيراميدز.

وفاز بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث عقب الفوز على أهلي جدة 3-1 في عقر داره.

وقال ماجد الفهمي المتحدث الرسمي لأهلي جدة عبر إم بي سي أكشن" هذه الخسارة ضريبة عدم تأجيل لقاء الهلال. الإرهاق كان واضحا على اللاعبين خاصة بعد سيناريو المباراة".

وأضاف "عادة يكون ضغط المبارايات في أشهر فبراير ومارس وأبريل لكن فجأة أصبح الضغط ببداية الموسم، خاصة بعد لعب كأس السوبر في الصين".

"نعتذر لجمهورنا على هذه الخسارة، ولكن كان يجب معاونة ممثل الوطن خاصة أننا نلعب كل 3 أو 4 أيام مباراة في بطولات مختلفة".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.