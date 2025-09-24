بسبب معايير السلامة.. بلدية برشلونة ترفض إعطاء تصريح للنادي للعب في كامب نو

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

كامب نو

رفض مجلس بلدية مدينة برشلونة منح النادي تراخيص اللعب على ملعب كامب نو الجديد.

وأجرى النادي جلسة مع البلدية مساء أمس الثلاثاء من أجل محاولة الحصول على ترخيص استخادم الملعب ولكن البلدية رفضت من جديد.

بلدية برشلونة رفضت منح ترخيص النادي بسبب نواقص في معايير السلامة وأخبرت النادي بضرورة تعديلها.

أخبار متعلقة:
برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة بعد إعلان مدة غيابه.. المباريات التي سيغيب عنها فيرمين من برشلونة

وجاءت النواقص التي حددتها البلدية كالتالي:

مسارات الإخلاء ضيقة جدا

مشاكل في حركة مرور مركبات الطوارئ

السلالم غير منتهية بشكل جيد

قصور في لافتات الطوارئ

الحواجز لا تطابق الارتفاع المطلوب

البلدية ألزمت برشلونة بضرورة تصحيح كل الملاحظات قبل أن تجري عملية تفتيش جديد من أجل إعطاء التصريح للنادي.

ولم يتحدد البلدية موعدا لبرشلونة من أجل استيفاء المعايير المطلوبة ولكنها ترى أن الأمر يمكن حله بشكل سريع.

ولم يلعب برشلونة على كامب نو منذ موسمين بسبب عمليات جديد الملعب.

ويلعب برشلونة مبارياته على ملعب يوهان كرويف في الدوري حتى الآن، بينما سيلعب على مونتجويك ببطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة كامب نو الدوري الإسباني
نرشح لكم
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي تحديد موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ماستانتونو: إحساسي لا يوصف بتسجيل أول أهدافي مع ريال مدريد فينيسيوس: مودريتش هو من علمني التسديد بوجه القدم الخارجي ألونسو: قدمنا مباراة متكاملة ضد ليفانتي.. وهذا سبب عدم إشراك كارباخال ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري انتهت الدوري الإسباني - ليفانتي (1)-(4) ريال مدريد
أخر الأخبار
فيستون ماييلي - من لقب "العجوز المهتز" الخادع إلى فهد افترس كبار إفريقيا وآسيا 17 دقيقة | الدوري المصري
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي ساعة | الكرة المصرية
كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514024/بسبب-معايير-السلامة-بلدية-برشلونة-ترفض-إعطاء-تصريح-للنادي-للعب-في-كامب-نو