بسبب معايير السلامة.. بلدية برشلونة ترفض إعطاء تصريح للنادي للعب في كامب نو

رفض مجلس بلدية مدينة برشلونة منح النادي تراخيص اللعب على ملعب كامب نو الجديد.

وأجرى النادي جلسة مع البلدية مساء أمس الثلاثاء من أجل محاولة الحصول على ترخيص استخادم الملعب ولكن البلدية رفضت من جديد.

بلدية برشلونة رفضت منح ترخيص النادي بسبب نواقص في معايير السلامة وأخبرت النادي بضرورة تعديلها.

وجاءت النواقص التي حددتها البلدية كالتالي:

مسارات الإخلاء ضيقة جدا

مشاكل في حركة مرور مركبات الطوارئ

السلالم غير منتهية بشكل جيد

قصور في لافتات الطوارئ

الحواجز لا تطابق الارتفاع المطلوب

البلدية ألزمت برشلونة بضرورة تصحيح كل الملاحظات قبل أن تجري عملية تفتيش جديد من أجل إعطاء التصريح للنادي.

ولم يتحدد البلدية موعدا لبرشلونة من أجل استيفاء المعايير المطلوبة ولكنها ترى أن الأمر يمكن حله بشكل سريع.

ولم يلعب برشلونة على كامب نو منذ موسمين بسبب عمليات جديد الملعب.

ويلعب برشلونة مبارياته على ملعب يوهان كرويف في الدوري حتى الآن، بينما سيلعب على مونتجويك ببطولة دوري أبطال أوروبا.