جراديشار: كل مباراة فرصة لإثبات نفسك

وجه نيتس جراديشار مهاجم الأهلي رسالة يؤكد فيها أنه يقاتل من أجل التمسك بالفرصة التي يحصل عليها مع فريقه.

وسجل جراديشار هدفا في فوز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وكتب جراديشار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "كل مباراة وكل تدريب وكل صراع على أرض الملعب هي فرصة جديدة لتثبت نفسك، أمام نفسك وزملائك ومدربك وكل من يشاهدك، لهذا فكل فرصة تحصل عليها تكون ثمينة".

وكشف عماد النحاس المدرب المؤقت للأهلي أن جراديشار خرج من المباراة بعدما اشتكى من شعوره بآلام.

ونجح نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في إضافة ثاني أهدافه مع الفريق هذا الموسم خلال مسابقة الدوري.

وكان المهاجم السلوفيني قد سجل أول أهدافه في الدوري عندما شارك بديلا أمام فاركو في الجولة الثانية.

وبدأ جراديشار بشكل أساسي هذا الموسم في مباراة غزل المحلة فقط ولم ينجح الفريق في تسجيل أهداف، بينما مشاركته أمام حرس الحدود هي الثانية بشكل أساسي.

وبذلك يكون نجح جراديشار خلال 191 دقيقة فقط في تسجيل هدفين لصالح الأهلي في مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الأهلي بهدف جراديشار قد رفع رصيده إلى 9 أهداف خلال 8 جولات حتى الآن.

وكان الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود قد حصد 9 نقاط في 6 مباريات خاضهم الفريق بالدوري.

ولم يحقق الأهلي سوى انتصارين خلال ست مباريات أمام كل من فاركو وسيراميكا كليوباترا.