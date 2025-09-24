كريم حافظ: درسنا أهلي جدة جيدا.. وحققنا فوزا مستحقا
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 11:57
كتب : FilGoal
أرجع كريم حافظ لاعب بيراميدز فوز فريقه التاريخي على أهلي جدة إلى دراسة المنافس جيدا قبل المباراة.
وقال كريم حافظ لاعب بيراميدز عبر إم بي سي أكشن: "درسنا أهلي جدة جيدا ونجحنا في إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعبه، إضافة إلى استغلال الهجمات المرتدة".
وأضاف "شاهدنا آخر مباراتين لنادي أهلي جدة واحترمناه وقاتلنا داخل الملعب وحققنا فوزا مستحقا في النهاية".
وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.
وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).
فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.
بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.
