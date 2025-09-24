هاني سعيد: الكرة ليست بالميزانيات.. واستفدنا من مباراة أهلي جدة ضد الهلال

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية الفوز التاريخي الذي حققه فريقه على حساب أهلي جدة.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عبر إم بي سي أكشن: "بيراميدز بطل إفريقيا ولدينا الخبرة أن نلعب ضد جماهير كبيرة. الكرة ليست بالميزانيات وإنما في الملعب".

وأضاف "استفدنا كثيرا من مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد الهلال في الدوري السعودي. وتوقعت أن نقدم مباراة كبيرة، ولكن لم أتوقع النتيجة"

وأتم "شاهدت اللاعبين وكنت متوقع أننا سنقدم مباراة كبيرة خاصة أن لاعب كرة القدم يقدم أفضل ما لديه عندما تكون الدوافع عالية وفي هذا المستوى من المنافسة".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

