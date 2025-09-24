مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه بيراميدز.. ولم أتوقع أن نصل إلى هذا المستوى

أعرب كورنسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز عن فخره الشديد بما قدمه فريقه ضد أهلي جدة السعودي.

وفاز بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث عقب الفوز على أهلي جدة 3-1 في عقر داره.

وقال كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "فخور بما قدمه الفريق من أداء كبير أمام جمهور ضخم بحجم جمهور أهلي جدة".

وأضاف "أهلي جدة يملك لاعبين قادمين من أوروبا يتمتعون بجودة عالية، لذلك أنا فخور بلاعبي فريقي الذين يعملون كمجموعة، وأشكرهم على ذلك. لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذا المستوى قبل عامين".

وأتم "طالبت اللاعبين بضرورة السيطرة على مجريات اللعب، والاحتفاظ بالكرة، واستغلال جميع الفرص، وقد نجحوا في ذلك، خاصة أن أهلي جدة خاض مباريات صعبة متتالية".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

