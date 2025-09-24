ألونسو: قدمنا مباراة متكاملة ضد ليفانتي.. وهذا سبب عدم إشراك كارباخال

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد سبب عدم إشراك داني كارباخال في مباراة ليفانتي.

وفاز ريال مدريد على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بداية فينيسيوس للدربي؟ لقد أنهينا المباراة للتو، نحن نفكر في المباراة التي انتهت وباليوم التالي سنفكر في الدربي، لقد قدم الفريق بأكمله أداء متكامل وفينيسيوس كان حاسما".

وواصل "نحن في مرحلة البناء، لقد توليت المسؤولية منذ 51 يوما ولا يزال هناك طريقا طويلة نسكله، نحاول بناء مؤسسة قوية، كل شخص بالفريق يشعر بالتواصل وبأنه مهم ولكن هناك أشياء يجب أن تتحسن حتى اليوم، نسير بشكل جيد بناء على النتائج ولكنها فقط البداية نريد الاستمرار وأن ننافس بشكل جيد".

وتابع "امتلاك الجودة يجعل الأشياء أسهل ولدينا لاعبين يملكون المرونة على اللعب في أكثر من مركز، ضد ليفانتي فكرنا أن البعض يحتاج إلى الراحة حاصة ميليتاو وكارباخال العائدان من الإصابة وأردنا ألا يلعبوا في 3 مباريات متتالية".

وشدد "كامافينجا لاعب ديناميكي يملك الجودة، منذ أن توليت تدريب الفريق لم يكن متاحا هو وجود والآن عادوا وهذا مهم".

وأضاف "كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، التقدم بهدفين خداع وبعد استقبالنا هدف أصبحت المباراة متكافئة حتى سجلنا من جديد وبعد ذلك لم يتمكنوا من رد الفعل ولعبنا وسجلنا الرابع، هذه مباراة متكاملة وليس من السهل أن تفوز هنا بتلك الطريقة".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 18 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

