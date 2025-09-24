مواعيد مباريات الأربعاء 24 سبتمبر - أرسنال وسيتي في كأس الرابطة.. والدوري الأوروبي
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 10:54
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2025/2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
إنبي × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
البنك الأهلي × وادي دجلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإسباني
خيتافي × ديبورتيفو ألافيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أتلتيكو مدريد × رايو فايكانو.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسيداد × ريال مايوركا.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الأوروبي
ميتيلاند × شتورم جراتس.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.
نيس × روما.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مالمو × لودوجوريتس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
فرايبورج × بازل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 5.
دينامو زغرب × فنربخشة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.
رد ستار × سيلتك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 6.
سبورتنج براجا × فينورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
ريال بيتيس × نوتنجهام فورست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس الرابطة الإنجليزية
نيوكاسل × برادفورد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
توتنام × دونكاستر.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 7.
بورت فالي × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
