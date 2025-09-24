مواعيد مباريات الأربعاء 24 سبتمبر - أرسنال وسيتي في كأس الرابطة.. والدوري الأوروبي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

إيزي - أرسنال

تنطلق اليوم مباريات الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2025/2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب

إنبي × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

البنك الأهلي × وادي دجلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

خيتافي × ديبورتيفو ألافيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أتلتيكو مدريد × رايو فايكانو.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × ريال مايوركا.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الأوروبي

ميتيلاند × شتورم جراتس.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.

نيس × روما.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مالمو × لودوجوريتس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

فرايبورج × بازل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 5.

دينامو زغرب × فنربخشة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.

رد ستار × سيلتك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 6.

سبورتنج براجا × فينورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

ريال بيتيس × نوتنجهام فورست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل × برادفورد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

توتنام × دونكاستر.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 7.

بورت فالي × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

أرسنال مانشستر سيتي الدوري المصري الدوري الأوروبي
نرشح لكم
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا دعما للمنتخب.. رابطة الأندية تنقل مباريات الدوري من استاد القاهرة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد مؤتمر فيريرا: الجونة استحق التعادل ومعاقبتنا عادلة بسبب أداء الشوط الثاني هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري
أخر الأخبار
تقرير: بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. رامون دياز يتولى تدريب إنترناسيونال البرازيلي 3 دقيقة | أمريكا
هاني سعيد: الكرة ليست بالميزانيات.. واستفدنا من مباراة أهلي جدة ضد الهلال 7 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز مؤلمة.. وأعتذر للجماهير 29 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه بيراميدز.. ولم أتوقع أن نصل إلى هذا المستوى 41 دقيقة | الكرة المصرية
ألونسو: قدمنا مباراة متكاملة ضد ليفانتي.. وهذا سبب عدم إشراك كارباخال 42 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت يفتح النار على إيكيتيكي بعد طرده: تصرف غبي في كل الأحوال 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأربعاء 24 سبتمبر - أرسنال وسيتي في كأس الرابطة.. والدوري الأوروبي 59 دقيقة | الدوري المصري
احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا 11 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514015/مواعيد-مباريات-الأربعاء-24-سبتمبر-أرسنال-وسيتي-في-كأس-الرابطة-والدوري-الأوروبي