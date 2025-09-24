احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا

فاز ميلان بثلاثية نظيفة على ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

افتتح ثلاثية ميلان سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51.

واحتفل نكونكو بطريقته المشهورة باحتفاله ببالونة بلون الفريق الذي يمثله بـ "نفخ البالونة الحمراء".

وانضم الدولي الفرنسي قادما من تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في واحدة من أغلى صفقات الدوري الإيطالي الصيف الحالي.

وسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 64.

وفي مباريات أخرى بكأس إيطاليا فاز أودينيزي على باليرمو 2-1، وكالياري على فروزينوني 4-1.

وتستكمل مباريات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا على مدار يومي الأربعاء والخميس.