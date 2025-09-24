ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

اكتسح ريال مدريد منافسه ليفانتي برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد فينيسيوس، وماستانتونو، وكيليان مبابي "هدفين"، فيما سجل هدف ليفانتي إيتا إيونج.

ونال فينيسيوس جونيور جائزة رجل المباراة، وشارك في الـ90 دقيقة كاملة.

أخبار متعلقة:
وكيل فينيسيوس يقدم سفره إلى إسبانيا للاجتماع مع ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد

وكان فينيسيوس عبر عن غضبه بعد قرار ألونسو باستبداله أمام إسبانيول في الجولة السابقة من الليجا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب.

فيما بقي ليفانتي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط مبتعدا بفارق نقطتين عن المراكز المؤدية للهبوط.

تفاصيل المباراة:

حاول أصحاب الأرض تهديد مرمى كورتوا مع بداية المباراة.

سدد إيفان روميرو لاعب ليفانتي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى بقليل.

وفي الدقيقة 13 لعب أدريان فوينتي لاعب ليفانتي رأسية بعد ركلة ركنية ولكن ضربته الرأسية مرت بجوار القائم.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 28 بطريقة رائعة بوجه قدمه الخارجي لتسكن الشباك.

بعدها بـ10 دقائق نجح فرانكو ماستانتونو أن يفتتح أهدافه بقميص الملكي.

ماستانتونو تسلم تمريرة رائعة من فينيسيوس في الدقيقة 38 لينفرد بالمرمى ويسجلها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0.

وفي الشوط الثاني نجح إيتا إيونج في تقليص الفارق في الدقيقة 54 بتسجيل كرة بعد التقاطها قبل كورتوا.

ونال كيليان مبابي ضربة جزاء ليسددها على طريقة بانينكا في الشباك في الدقيقة 64.

وأضاف بعدها مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 68 بعد انفراده بالحارس ومروره بطريقة رائعة.

أجرى ألونسو بعدها عدد من التبديلات بنزول جود بيلينجهام وتشاوميني بدلا من ماستانتونو وفالفيردي.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1.

ريال مدريد ليفانتي مبابي فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
انتهت الدوري الإسباني - ليفانتي (1)-(4) ريال مدريد يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك من إدمان البرجر إلى التتويج بـ "بالون دور".. حكاية عودة ديمبيلي الأفضل في العالم لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية الكرة الذهبية - للمرة الأولى في التاريخ.. لامين يامال يفوز بجائزة "كوبا" الثانية على التوالي رئيس خيتافي: رافينيا كان يستحق الطرد.. والحكم كان ينتظر التصفيق له
أخر الأخبار
احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا 3 ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري 3 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب 3 ساعة | منتخب مصر
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة 3 ساعة | الدوري المصري
إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد 3 ساعة | سعودي في الجول
مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود 3 ساعة | الدوري المصري
إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 4 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514013/ريال-مدريد-يكتسح-ليفانتي-برباعية-ويواصل-صدارة-الدوري