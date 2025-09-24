ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري

اكتسح ريال مدريد منافسه ليفانتي برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد فينيسيوس، وماستانتونو، وكيليان مبابي "هدفين"، فيما سجل هدف ليفانتي إيتا إيونج.

ونال فينيسيوس جونيور جائزة رجل المباراة، وشارك في الـ90 دقيقة كاملة.

وكان فينيسيوس عبر عن غضبه بعد قرار ألونسو باستبداله أمام إسبانيول في الجولة السابقة من الليجا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب.

فيما بقي ليفانتي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط مبتعدا بفارق نقطتين عن المراكز المؤدية للهبوط.

تفاصيل المباراة:

حاول أصحاب الأرض تهديد مرمى كورتوا مع بداية المباراة.

سدد إيفان روميرو لاعب ليفانتي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى بقليل.

وفي الدقيقة 13 لعب أدريان فوينتي لاعب ليفانتي رأسية بعد ركلة ركنية ولكن ضربته الرأسية مرت بجوار القائم.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 28 بطريقة رائعة بوجه قدمه الخارجي لتسكن الشباك.

video:1

بعدها بـ10 دقائق نجح فرانكو ماستانتونو أن يفتتح أهدافه بقميص الملكي.

ماستانتونو تسلم تمريرة رائعة من فينيسيوس في الدقيقة 38 لينفرد بالمرمى ويسجلها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0.

video:2

وفي الشوط الثاني نجح إيتا إيونج في تقليص الفارق في الدقيقة 54 بتسجيل كرة بعد التقاطها قبل كورتوا.

ونال كيليان مبابي ضربة جزاء ليسددها على طريقة بانينكا في الشباك في الدقيقة 64.

وأضاف بعدها مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 68 بعد انفراده بالحارس ومروره بطريقة رائعة.

أجرى ألونسو بعدها عدد من التبديلات بنزول جود بيلينجهام وتشاوميني بدلا من ماستانتونو وفالفيردي.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1.