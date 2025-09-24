تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء تعديلات على تقنية الفيديو تنطلق في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويستهدف فيفا إجراء تعديل تقنية الفيديو بهدف تجنب ضياع الوقت خلال المباريات.

وأشارت شبكة TyC الأرجنتينية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر تطيق تعديل على تقنية الفيديو خلال كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بهدف تجنب ضياع الوقت.

وكشفت الشبكة الأرجنتينية أنه سيتم منح كل مدير فني بطاقة خضراء لطلب مراجعة أي قرار تحكيمي بواقع مرتين في المباراة.

وذلك من أجل مراجعة حالات الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة.

وتنطلق منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر في تشيلي.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن مجموعة تضم: اليابان ونيوزيلاندا و تشيلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - محمد هيثم (الأهلي).

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب
